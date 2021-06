Oljeleverandør økte overskuddet i koronaåret

Kaefer Energy fikk nedgang i inntektene etter oljesmellen i 2020. Men overskuddet økte.

Administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer Energy leverte høyere overskudd med lavere inntekter i 2020. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Da administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer Energy i fjor skulle oppsummere 2019, kunne han se tilbake på et år hvor inntektene aldri hadde vært høyere.

Oljeserviceselskapet passerte nesten to milliarder kroner i inntekter, opp 31 prosent fra året før.

Samtidig var Bjørshol svært fornøyd med et – i denne bransjen – stort overskudd på rundt sju prosent. Kaefer Energy leverer tjenester innen isolasjon, stillas og overflatebehandling (såkalte iso-fagene) og marginene har lenge vært under press innen denne delen av oljebransjen.

Da Aftenbladet snakket med Bjørshol hadde Kaefer kommet seg gjennom den verste periode etter at koronapandemien rammet verdensøkonomien og oljeprisen stupte. I april forsvant 60 prosent av inntektene sammenlignet med året før. Bjørshol ventet at for 2020 ville de falle med rundt 25 prosent sammenlignet med forventningene.

Les også Lønnsoppgjøret: – Åpent for fullstendig karneval i oljebransjen

Kaefer Energy Leverandørbedrift innen iso-fagene (isolasjon, stillas, overflate).

Hovedkontor på Forus.

Rundt 1100 ansatte i Norge.

Har søsterselskaper i Moss og Polen.

Del av det tyske Kaefer-konsernet, som har hovedkontor i Bremen. Vis mer vg-expand-down

Nå er regnskapet for 2020 klart. Det viser at Kaefer Energy endte året med inntekter på 1,75 milliarder kroner, ned 12 prosent fra året før. Driftsresultatet økte med noen få millioner, til 139,2 millioner.

Dermed blir marginen enda bedre enn i 2019 – opp til 7,9 prosent.

Resultatet før skatt ble på 139,9 millioner kroner.

I årsrapporten skriver Kaefer at nedgangen i inntekter skyldes koronapandemien, men at en forlengelse av arbeidet med å gjøre Martin Linge-plattformen til Equinor klar for produksjon i Nordsjøen minket nedgangen.

NØKKELTALL FOR KAEFER ENERGY:

Tall i mill. kroner 2020 2019 Endring i % Inntekter 1750 1996 - 12 Driftsresultat 139,1 136,8 1,7 Resultat før skatt 139,9 137,7 1,6

Les på E24+ Kaefer varsler permittering av opp mot 1500 medarbeidere