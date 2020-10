Partene i oljestreiken skal ha vært enige i 10 minutter før kontrabeskjed

Norsk olje og gass og fagforbundet Lederne skal ha vært enige om å avblåse oljestreiken i 10 minutter før det ble gitt kontrabeskjed, ifølge Lederne. Nå tas streiken til Riksmekleren.

Gigantfeltet Johan Sverdrup risikerer å bli stengt i neste uke om oljestreiken fortsetter. Så langt er seks felt på norsk sokkel stengt. Vis mer byoutline TOM LITTLE / AFP

Publisert: Oppdatert: 8. oktober 2020 21:02 , Publisert: 8. oktober 2020 20:10

Konflikten mellom arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass og fagforbundet Lederne skal til Riksmekleren, melder NRK torsdag.

– Vi er kalt inn til Riksmekleren, det betyr ikke nødvendigvis at vi er nærmere løsning. Det er vanlig at Riksmekleren kaller inn partene for å se etter mulighet for løsning, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass til NRK.

– Noe forbanna tull

Norsk olje og gass’ versjon kjenner ikke forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne seg igjen i.

– Det Andreassen sier er noe forbanna tull, sier Ingvartsen til E24.

– Vi har virkelig dratt i hverandre de siste dagene og hatt en konstruktiv dialog. Vi fikk i ettermiddag oversendt en protokolltekst fra Norsk olje og gass som vi svarte at vi var enige i. Så gikk det ti minutter før de trakk seg og ville komme med ytterligere endringer, sier han.

– Derfor har jeg bedt Riksmekleren om hjelp, sier Ingvartsen.

Informasjonssjef Andreassen i Norsk olje og gass sier arbeidsgiverorganisasjonen ikke vil kommentere hendelsesforløpet.

Møtes fredag formiddag

Fredag klokken 10 møtes partene hos Riksmekleren.

– Vi er alltid på leting etter en løsning på streiken. Det er ikke uvanlig at Riksmekleren kaller inn til et møte etter en konflikt har vart i halvannen uke, sier Andreassen.

– Det betyr ikke at det helt sikkert kommer en løsning i morgen, men alltid bra med en part som kan bidra til å finne en løsning, sier han.

Kan true en fjerdedel av norsk olje- og gassproduksjon

Oljestreiken startet 30. september skal da 43 medlemmer fra Johan Sverdrup ble tatt ut i streik. Mandag gikk ytterligere 126 ut i streik, som rammet Equinor-feltene Gudrun, Gina Krog, Kvitebjørn og Valemon, samt Gjøa-feltet, som driftes av Neptune Energy.

Hvis streiken varer utover 14. oktober vil bortfallet av produksjon per dag bli på totalt 966.000 fat oljeekvivalenter.

Norge produserer jevnt over litt over 4 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

Dermed forsvinner nær en fjerdedel av Norges totale produksjon av olje og gass som følge av streiken.

Hittil er seks felt på norsk sokkel stengt som følge av streiken. Nedgangen i oljeproduksjon er så langt 330.000 fat per dag, tilsvarende om 8 prosent produksjonen.

