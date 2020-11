Tilsyn fant «alvorlige brudd» etter Melkøya-brann

Vis mer byoutline Bjarne Halvorsen

Fabian Skalleberg Nilsen

Kjetil Malkenes Hovland

Publisert: Publisert: 17. november 2020 09:21

Saken oppdateres

Det går frem av en melding fra Petroleumstilsynet tirsdag etter brannen på Melkøya i høst.

Equinor skriver på sin side at de er i gang med å utbedre forholdene som tilsynet peker på.

Det var i september at den dramatiske brannen skjedde på anlegget for flytende gass (LNG) på Melkøya utenfor Hammerfest.

Nå gir Petroleumstilsynet Equinor pålegg om å fikse opp i flere avvik og forbedringspunkter på anlegget.

«Vi har ført tilsyn med Equinor rettet mot storulykke og elektriske anlegg på landanlegget Hammerfest LNG. Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket når det gjelder avviksbehandling og vi har nå gitt selskapet pålegg», skriver Ptil.

Følger opp gamle avvik

Equinor har tidligere fått muntlig beskjed fra Ptil om at de ikke hadde fikset avvik som ble påvist av tilsynet i 2017.

Nå bekrefter Ptil at det på tilsyn i 2017 ble funnet utfordringer med kapasitet for personell som er kvalifisert for å utøve vedlikehold på elektriske anlegg. I et tilsyn nå i høst fant tilsynet tilsvarende utfordringer for teknisk støtteavdeling innen elektro- og instrumentdisiplinene.

Equinor sier i en melding at selskapet er i ferd med å utbedre forholdene.

– Vi tar tilbakemeldingene i Ptils tilsynsrapport på største alvor, sier direktør for Equinors landanlegg Grete B. Haaland.

– Vi vil gå grundig gjennom tilbakemeldingene og vil svare på påleggene og lukke avvikene. Flere av de avvikene som Ptil oppgir i rapporten har vi igangsatt eller allerede gjennomført tiltak for, og vi skal jobbe med å lukke det som gjenstår med kvalitet innen de frister som avtales med Ptil, sier hun.

Her kan du lese mer om Equinor Aksjelive Petroleumstilsynet Equinor Hammerfest