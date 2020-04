Vindkraft-kongen med solsuksess

Lars Helge Helvig (59) har tjent seg rik på vindparker i Norge. Nå tjener han også penger på solparker i utviklingsland gjennom selskapet Norsk Solar AS.

Lars Helge Helvig har bygget seg opp en pen formue på vindkraft i Norge. Han er engasjert i en lang rekke selskaper innen fornybar sektor. Vis mer Ukjent

30. april 2020

Inntektene til Stavanger-baserte Norsk Solar AS bikket 40 millioner kroner i fjor, og det unge selskapet satser på sterk vekst også i korona-året 2020.

Norsk Solar bygger og er operatør for store solparker i utviklingsland, og allerede i sitt tredje år tjener selskapet penger. Av en omsetning på 40 millioner kroner ble resultatet før skatt tre millioner kroner i 2019.

Gründer og medeier

Det er «vindkraftkongen» Lars Helge Helvig som er styreleder og største eier i Norsk Solar, med 25 prosent eierandel. Resten eies av de fire andre medgründere.

Selskapet har i dag to større solparker i drift, i Ukraina og Pakistan. Flere andre prosjekter er under oppbygging, i land som Sør-Afrika, Maldivene og Nicaragua.

Det er slike solparker Norsk Solar AS satser på i utviklingsland som i dag produserer mye av energien sin med forurensende dieselaggregater. Denne parken i Alvarado i Spania eies av Acciona Energia. Vis mer Scanpix

– På tross av covid-19 ser vi at fornybar energi er i vekst både globalt og hos oss. Vår portefølje vokser, og på verdensbasis ser vi at solkraft utkonkurrerer olje og kull-prosjekter i stadig flere land. For eksempel på Maldivene, et land som er drevet 99 prosent av dyre og forurensende dieselgeneratorer. Der jobber vi nå med et innovativt solprosjekt hvor vi har god nytte av tidligere oljekompetanse», sier administrerende direktør Øyvind Vesterdal i Norsk Solar i en pressemelding.

Rik på vind

Stavangermannen Lars Helge Helvig er største eier i Norsk Solar. Han er også arbeidende styreleder i Norsk Vind Energi, og daglig leder i Jæren Energi.

Helvig eier 70 prosent av Norsk Vind gjennom sitt selskap Valinor. I 2018 fikk Norsk Vind Energi et overskudd på 317,3 millioner kroner.

Helvig eier også større aksjeposter i blant annet kryptovaluta-selskaper og i teknologiselskapet Zaptec.

Hans ligningsformue var 45 millioner kroner i 2018, mens inntekten var på 20,8 millioner kroner.

Norsk Solar AS Norsk Solar ble etablert av Petter Berge, Øyvind Vesterdal, Are Selstad, Murshid Ali og Lars Helge Helvig i Stavanger i 2017. Selskapets to solparker i Pakistan og Ukraina genererer fornybar energi (59 MW) til over 200.000 husstander. Parkene er finansiert sammen med internasjonale investeringsbanker som nederlandske FMO og nordiske NEFCO. Dis I løpet av de neste årene vil selskapet bygge flere store solparker, og har totalt over 1 GW av prosjekter i porteføljen. Selskapet har vokst raskt og har i dag over 12 ansatte. Vis mer vg-expand-down