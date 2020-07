Kraftig fall for Shell på norsk sokkel i fjor

Pilene pekte nedover for Shells norske virksomhet i 2019. I år fortsetter fallet.

Shell solgte andelen i Draugen-feltet til Okea i 2018. Det bidro til lavere inntekter i fjor. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 7. juli 2020 13:04

Oljeselskapet omsatte i 2019 for 19,1 milliarder kroner på norsk sokkel. Det var en nedgang på nesten 30 prosent sammenlignet med 26,5 milliarder kroner året før.

På bunnlinjen ble fallet enda større. Resultatet før skatt endte på 7,3 milliarder kroner, et fall på 57 prosent sammenlignet med 17 milliarder i 2018.

– Lavere gasspriser og effekten av Draugen- og Gjøa-salget til Okea i 2018, forklarer kommunikasjonsdirektør Jan Soppeland om bakgrunnen for nedgangen.

Norske Shell Hovedkontor i Risavika i Tananger.

Om lag 500 ansatte.

Operatør for feltene Ormen Lange, Knarr og Gaupe, som har avsluttet produksjonen. Vis mer vg-expand-down

Faller mer i år

Sommeren 2018 ble det kjent at Norske Shell solgte hele sin eierandel i Draugen-feltet til det ferske oljeselskapet Okea, som samtidig ble operatør på feltet. En andel på Gjøa-feltet ble også solgt. Den samlede prislappen var på 4,5 milliarder kroner.

Salgene har redusert Shells inntekter fra olje og gass på norsk sokkel, og var altså en medvirkende årsak til fallet i fjor.

I år regner Shell med ytterligere nedgang.

– Resultatet for 2020 ventes å bli lavere enn i 2019, hovedsakelig som et resultat av betydelig reduksjon av olje- og gasspriser i forhold til 2019, sier Soppeland.

– Og på lenger sikt?

– Det svake prisbildet ventes å bedres på mellomlang sikt, mener Soppeland.

Tall i milliarder kroner 2019 2018 Endring i % Inntekter 19,1 26,5 - 28 Driftsresultat 7,6 17,2 - 56 Resultat før skatt 7,3 17,0 -57

Ormen Lange-utbygging

De siste årene har det vært mye snakk om gamle giganter som selger seg ut og ned på norsk sokkel. Mest oppmerksomhet har ExxonMobil fått, som har solgt alle sine eiendeler på sokkelen til selskapet som i dag heter Vår Energi.

Til tross for at Shell har solgt viktige eierandeler i Norge de siste årene, framholder Soppeland at selskapet fortsatt har betydelige ambisjoner på norsk sokkel.

– Norske Shell har med Linnorm og Ormen Lange fase 3 to av de største og mest spennende prosjektene på norsk sokkel I årene fremover. Fokuset vårt er på å jobbe videre mot et enda mer konkurransedyktig kostnadsnivå, levere sikkert og godt på prosjektene og å opprettholde høy tilgjengelighet på feltene våre.

– I tillegg er vi en av tre partnere i full-skala CCS prosjektet Northern Lights, vi eier ladestasjon-leverandøren New Motion som vokser i Norge og vi ser etter nye muligheter i fornybar energi og miljøvennlige drivstoff, sier Soppeland.

