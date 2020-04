Historisk kuttavtale fortsatt i spill: – Markedet forventet ikke at det skulle bli så vanskelig

Dersom oljelandene lykkes å bli enige om å kutte i produksjonen sin, tror oljeanalytiker Nadia Wiggen fortsatt det vil ta rundt tre år å få oljeprisen tilbake i 60 dollar.

Oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities tror etterspørselen etter olje vil stige noe fremover. – Vi ser at Kina nå sakte, men sikkert starter opp igjen, men vi trenger også at India og USA kommer i gang, da de er de to andre største oljeforbrukerne. Vis mer Eirik Elvevold / E24

Publisert: Oppdatert: 11. april 2020 19:44 , Publisert: 11. april 2020 17:50

Uenighetene mellom Saudi-Arabia og Mexico som startet før helgen er lørdag kveld fortsatt ikke løst.

Maktkampen, som utspiller seg i det som har vært en høydramatisk påske i oljemarkedet, setter en stopper for en historisk kuttavtale. Den skal bidra til å balansere et oljemarked i krise på grunn av priskrig og coronaviruset.

– Markedet forventet ikke at det skulle bli så vanskelig å få med Mexico på kuttene, sier oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities.

– Er mye for Mexico

Landene i oljesamarbeidet Opec+, med Saudi-Arabia og Russland i spissen, ble fredag enige om at de ønsker å kutte i oljeproduksjonen sin de neste årene. Den skisserte avtalen inkluderer at Mexico kutter 400.000 fat per dag i to måneder, men landet satt seg på bakebena og ønsker kun å kutte en fjerdedel av dette.

Mexico har fra før en fallende oljeproduksjon og flere eksperter har påpekt at de heller aldri har tatt «reelle» kutt under tidligere avtaler.

Landet har også sikret, eller såkalt hedget, den ventede produksjonen sin i år til høyere pris enn den nåværende oljeprisen. Dermed vil Mexico kunne ende opp med å skylde penger hvis de ikke produserer oljen som er hedget, påpeker Wiggen.

– Da må man huske på at å kutte 400.000 fat per dag er mye for Mexico, sier oljeanalytikeren.

USA, som ikke er en del av Opec+-samarbeidet, har sagt seg villig til å hjelpe Mexico og kutte den resterende andelen, men dette er så langt ikke blitt godtatt av Saudi-Arabia.

– Utfordringen med USAs kutt er at deres reduksjon av produksjon skjer på grunn av lavere oljepris, forteller Wiggen.

Det amerikanske energidepartementet (EIA) har anslått at USAs oljeproduksjon vil falle med to millioner fat på grunn oljepriskollapsen.

– Vil ta tid

Opecs tentative kuttavtale har i praksis flere faser.

Avtalen innebærer at landene samlet kutter historisk høye 10 millioner fat per dag i mai og juni. Etter dette vil produksjonen kuttes med åtte millioner fat til nyttår, også med seks millioner fat fra 1. januar 2021 til april 2022.

– Det er også viktig å huske på at denne avtalen ikke er laget for å lage et prisrally, men for å stabilisere oljemarkedet slik at den nåværende globale lagerkapasiteten ikke er fullstendig fylt opp de neste seks ukene, fremhever Wiggen.

Hun påpeker at det viktigste med at avtalen er å motvirke at oljemarkedet og forsyningskjeden ikke «kollapser» ved at oljeprodusentene ikke har et sted å levere oljen – ikke engang til lagring.

Wiggen er tydelig på at avtalen er av kortsiktig art.

– Så det vil ta tid, mest sannsynlig tre år, før oljeprisen kommer opp i 60 dollar igjen. Da må etterspørselen ta seg opp, og det skjer først når økonomien starter å gjøre jobben sin. Vi trenger at industrien kommer tilbake, at mennesker kjører biler og at flytrafikken starter opp igjen, både for mennesker og frakt av varer.

Prisen for et fat nordsjøolje (brent spot) koster nå 31,8 dollar, mens oljeprisen ved årsskiftet var på 66 dollar fatet.

– Markedene vil straffe denne nyheten

Analytikerne i Rystad Energy er skeptisk til om en eventuell kuttavtale i den skisserte størrelsesordenen kan redde oljemarkedet.

Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy. Vis mer Rystad Energy

– Dersom det blir en avtale med 10 millioner fat per dag kutt fra Opec+ samt naturlig produksjonsfall fra andre land som USA, vil oljemarkedet kun ha fått halvparten av den hjelpen den egentlig trenger nå i andre kvartal, skriver Bjørnar Tonhaugen, leder for oljemarkeder i Rystad Energy i en e-post til E24.

– Markedet vil straffe denne nyheten med å sende oljeprisen lavere ettersom den også bare gjelder fra 1. mai som ikke vil unngå en massiv lageroppbygging av olje i april måned, fortsetter Tonstad.

Fortsatt uklart om Norge kutter

Saudi-Arabia og Russland ønsker samtidig at land utenfor Opec+-samarbeidet skal kutte samlet 5 millioner fat per dag av sin produksjon.

G20-landene hadde fredag et møte som endte i en uttalelse der de «forplikter seg til å gjøre det som trengs både individuelt og kollektivt» for å sikre et stabilt energimarked, men nevnte ikke egne kutt spesifikt.

I møtet ble det understreket at Norge vil vurdere å gjøre et unilateralt oljekutt, forutsatt at avtalen mellom Opec+ landene blir gjennomført.

– Hvordan et eventuelt produksjonskutt vil bli gjennomført i Norge og størrelsen på det vil vi komme tilbake til, sier olje- og energiminister Tina Bru i en uttalelse lørdag.

Olje- og energiminister Tina Bru under videokonferansen med G20-landene fredag. Vis mer Olje- og energidepartementet

Tonhaugen i Rystad understreker at det i uttalelsen fra G20-landene hverken var noen som forpliktet seg til konkrete kutt eller diskuterte faktiske tall på produksjonskutt utenfor Opec+.

– Avtalen som Opec+ fremforhandlet for sin egen del, er dermed de eneste konkrete kuttene utover den naturlige produksjonsfallet fremover på grunn av lavere investeringer.