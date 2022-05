Nytt rekordtall fra Equinor i første kvartal

Equinor leverer nok et sterkt kvartal etter høye olje- og gasspriser. Det justerte resultatet før skatt er på nesten 170 milliarder kroner.

Equinors konsernsjef Anders Opedal.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De siste kvartalene har Equinor levert uvanlig sterke tall, etter en periode med skyhøye gasspriser og høye oljepriser.

Selskapet leverer et justert resultat før skatt på 18,0 milliarder dollar (169 milliarder kroner) i første kvartal, opp fra 4,09 milliarder dollar ett år tidligere (fjorårets tall er tidligere oppgitt til 5,47 milliarder dollar).

På forhånd var det ventet et justert resultat før skatt på 17,1 milliarder dollar i første kvartal, ifølge tall som Equinor selv har samlet inn fra 25 analytikere.

Equinor og analytikerne fokuserer særlig mest på selskapets justerte resultat før skatt. I dette tallet er engangseffekter og støy luket ut, for å gi et bedre bilde av den egentlige utviklingen i selskapets finanser enn det bunnlinjen gjør.

Equinor skriver også ned verdier i Russland for 1,08 milliarder dollar (10 milliarder kroner) etter at selskapet valgte å trekke seg ut fra landet i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina.

– Med en energikrise i Europa er Equinors viktigste prioritering å sikre pålitelige og trygge leveranser. Sterk drift og god regularitet ga høy produksjon i kvartalet. Vi har optimalisert gassproduksjonen for å levere høyere volumer, og Hammerfest LNG er i rute til trygg oppstart den 17. mai, sier konsernsjef Anders Opedal i en melding.

Equinors resultat etter skatt ble på 4,71 milliarder dollar i første kvartal, fra 1,85 milliarder dollar på samme tid året før. Omsetningen ble på 36,05 milliarder dollar, som er mer enn en dobling fra 16,1 milliarder dollar i fjorårets første kvartal.

– Helt kanon

I fjerde kvartal ble selskapets justerte resultat før skatt på rekordhøye 15 milliarder dollar, som tilsvarer om lag 132 milliarder kroner.

– Det blir jo helt kanon, sa analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier før tallene for første kvartal ble lagt frem.

Han var på forhånd mest opptatt av hva Equinor ville gjøre med den solide kontantstrømmen sin. Den kan for eksempel brukes til økte investeringer eller oppkjøp, eller føres tilbake til eierne gjennom tilbakekjøp av aksjer eller økte utbytter.

Equinor fastholder utbyttet på 0,20 dollar per aksje i første kvartal, pluss et tilleggsutbytte på 0,20 dollar per aksje. Selskapet øker ikke sitt tilbakekjøpsprogram, som er på fem milliarder dollar.

Flere andre oljeselskaper har i det siste økt sine utbytter og tilbakekjøp av aksjer, etter en periode med skyhøye priser.

