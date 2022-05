Nytt rekordtall fra Equinor i første kvartal

Equinor leverer nok et sterkt kvartal etter høye olje- og gasspriser. Det justerte resultatet før skatt er på nesten 170 milliarder kroner.

De siste kvartalene har Equinor levert uvanlig sterke tall, etter en periode med skyhøye gasspriser og høye oljepriser.

Selskapet leverer et justert resultat før skatt på 18,0 milliarder dollar (169 milliarder kroner) i første kvartal, opp fra 4,09 milliarder dollar ett år tidligere (fjorårets tall er tidligere oppgitt til 5,47 milliarder dollar).

På forhånd var det ventet et justert resultat før skatt på 17,1 milliarder dollar i første kvartal, ifølge tall som Equinor selv har samlet inn fra 25 analytikere.

Equinor og analytikerne fokuserer særlig mest på selskapets justerte resultat før skatt. I dette tallet er engangseffekter og støy luket ut, for å gi et bedre bilde av den egentlige utviklingen i selskapets finanser enn det bunnlinjen gjør.

– Med en energikrise i Europa er Equinors viktigste prioritering å sikre pålitelige og trygge leveranser. Sterk drift og god regularitet ga høy produksjon i kvartalet. Vi har optimalisert gassproduksjonen for å levere høyere volumer, og Hammerfest LNG er i rute til trygg oppstart den 17. mai, sier konsernsjef Anders Opedal i en melding.

Equinor skriver også ned verdier i Russland for 1,08 milliarder dollar (10 milliarder kroner) etter at selskapet valgte å trekke seg ut fra landet i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina.

– Invasjonen av Ukraina står som et mørkt øyeblikk for Europa, sier Opedal.

Equinors resultat etter skatt ble på 4,71 milliarder dollar i første kvartal, fra 1,85 milliarder dollar på samme tid året før. Omsetningen ble på 36,05 milliarder dollar, som er mer enn en dobling fra 16,1 milliarder dollar i fjorårets første kvartal.

Selskapets gjeldsgrad var på minus 22,2 prosent ved utgangen av kvartalet, fra minus 0,8 prosent i fjerde kvartal.

Equinor produserte 2,106 millioner fat oljeekvivalenter per dag i kvartalet, likt det som var ventet. På samme tid året før var produksjonen på 2,168 millioner fat o.e. per dag.

Renewables: Justert resultat på minus 10 millioner dollar, fra minus 38 millioner dollar i samme kvartal i 2021 (opprinnelig rapporterte Equinor et resultat på 1,34 milliarder dollar i fjorårets første kvartal, medregnet salg av eiendeler innen havvind. Siden har selskapet endret rapporteringsmetode)

Dette fikk Equinor for gassen og oljen selskapet solgte i første kvartal:

Equinor fikk 29,60 dollar per millioner britiske varmeenheter (MMBtu) for gassen sin i Europa i kvartalet, opp fra 6,65 dollar per MMBtu i samme kvartal i fjor.

Selskapet fikk 4,62 dollar per MMBtu for gassen det solgte i USA i fjerde kvartal, fra 2,71 dollar per MMBtu på samme tid i fjor.

Equinor fikk 100,3 dollar fatet for sin norske oljeproduksjon, mens selskapet fikk 96,3 dollar fatet for sin internasjonale produksjon og 82,5 dollar fatet for produksjonen i USA.

I samme kvartal året før fikk selskapet 57,3 dollar fatet i Norge, 58,6 dollar fatet internasjonalt og 50,5 dollar fatet i USA.