Bensinprisen bikker 23 kroner: – Naturlig at mange reagerer

Krig og urolighet i Europa skaper utfordringer i et allerede stramt oljemarked, og sender pumpeprisene på bensin og diesel til nye rekordhøyder. Prispresset vil neppe avta med det aller første, tror analytiker.

Skyhøye drivstoffpriser gir stadig nye rekorder. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Lørdag formiddag steg prisen på en liter bensin til 23,04 kroner ved Circle K på Bolsønes i Molde. Prisen på diesel var 22,95 kroner.

Det betyr at drivstoffprisene igjen når nye rekordnivåer, etter flere meldinger om rekordhøye priser de siste ukene.

– Det er naturlig at mange reagerer på de nivåene vi ser nå, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K Norge.

– Vi skjønner godt at de høye drivstoffprisene er krevende for mange, ikke minst for de som er avhengig av bilen i det daglige. Og de er det mange av rundt om i Norge, sier han.

I Tromsø lå prisen samtidig på omtrent 24 kroner. Tromsø har en egen drivstoffavgift, som nå har passert 1 krone, ifølge Hansen.

– Aldri tidligere opplevd

Hansen sier rekordnivåene i all hovedsak skyldes stor etterspørsel etter drivstoff i den internasjonale markedet, høye kostnader på biodrivstoff og høy oljepris. Bensin- og dieselprisene henger sammen med oljeprisen, ettersom drivstoff er oljeprodukter laget av råolje.

Også i oljepris-sammenheng er det snakk om rekorder målt i norske kroner. Onsdag denne uken passerte prisen 1.000 kroner fatet.

REKORDHØY: En forbipasserende Molde-beboer la lørdag morgen merke til de høye prisene på drivstoff ved Circle K Bolsønes i Molde. Vis mer

– Vi opplever fortsatt et meget stramt drivstoffmarked internasjonalt som følge av det som skjer i Europa, med lave lagre av bensin og diesel, og økt etterspørsel som presser prisene opp, sier Hansen.

– Økningen vi nå ser i de internasjonale prisene på drivstoff målt i norske kroner, har vi aldri tidligere opplevd i Norge, sier han.

Innkjøpsprisen som Circle K betaler på drivstoff påvirkes av flere faktorer, ikke bare råoljepris, men også tilbud og etterspørsel etter drivstoff internasjonalt, i tillegg til valutakurs. Pumpeprisen på bensin og diesel påvirkes også av innkjøpsprisene på biodrivstoff, som blandes inn i bensinen og dieselen som selges i det norske markedet.

Både bensin- og dieselprisen på pumpene er dessuten gjenstand for tøff konkurranse lokalt, forklarer Hansen.

Nødlagre og iransk olje kan bedre balansen i markedet

De høye drivstoffprisene vil neppe avta med det aller første, ifølge sjefanalytiker Thina Saltvedt i Sustainable Finance i Nordea.

– På kort sikt ser det ikke ut til at det vil endre seg mye. Men vi går inn i en vårsesong hvor forbruket av olje pleier å være noe lavere enn på vinteren, sier Saltvedt til E24.

Gjennom hele vinteren har markedet for både olje og gass vært stramt, med store svingninger i prisene. Ettersom olje hovedsakelig brukes til drivstoff til ulike former for transport, ga det store utslag da økonomien gjenåpnet etter pandemi-nedstengingen, og etterspørselen brått økte, forklarer Saltvedt.

I tillegg skaper nå krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland stor usikkerhet i markedene.

– Selv om sanksjonene ikke har blitt rettet direkte mot oljeproduksjon i Russland, er mange nå forsiktige med å handle med russisk olje. Man er redde for at sanksjonene vil påvirke indirekte likevel, sier Saltvedt.

FØLGER RÅVAREMARKEDENE: Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea. Vis mer

Hun sier det er noen store, usikre faktorer som likevel kan spille inn og endre situasjonen i oljemarkedet, deriblant bruk av nødlagre med råolje og andre oljeprodukter.

– Vi har sett tiltak, det er snakk om å slippe løs 60 millioner fat fra nødlagrene, men det er ikke nok til å berolige markedene, sier Saltvedt.

– Noe monner det, men det er ikke nok til at effekten varer, sier Saltvedt.

Hun utelukker ikke at det kan bli snakk om å bruke mer av nødlagrene dersom oljeprodukter blir en mangelvare.

Saltvedt nevner også Iran, som siden 2018, da tidligere president Donald Trump trakk USA fra atomavtalen med landet, har vært rammet av harde sanksjoner. Sanksjonene har bidratt til å begrense hvor mye iransk olje som har kommet på markedet.

Den siste tiden har det pågått nye forhandlinger mellom USA og Iran om atomavtalen. I februar sa Irans oljeminister at mange store selskaper allerede har kontaktet iranske myndigheter og forespurt deltagelse i olje- og gassprosjekter i landet, ifølge Reuters.