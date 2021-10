Oljeleverandør Aibel: Overgangen til fornybar godt i gang

Aibel økte inntektene i kriseåret 2020 og satser hardt på havvind. Men fortsatt kommer de fleste milliardene fra olje og gass.

Modulene til den femte plattformen til Johan Sverdrup-feltet ble satt sammen i Førresfjorden i mai. Aibel og administrerende direktør Mads Andersen får fortsatt store deler av inntektene fra olje- og gassvirksomheten til Equinor og konserndirektør Arne Sigve Nylund. Vis mer

Da oljebransjen kokte som mest i 2013, var også oljeserviceselskapet Aibel på topp. Inntektene endte på 12,6 milliarder kroner, men nedturen lot ikke vente på seg. Oljeselskapenes pengebruk hadde eksplodert – og da oljeprisen stupte året etter, fikk også leverandørselskapene kjenne kuttene.

I 2020 fikk Aibel med 12,1 milliarder kroner i inntekter sitt beste år siden 2013, med en halv milliard under toppåret, viser regnskapet selskapet akkurat har levert.

Også overskuddet er mindre, med 190 millioner (resultat før skatt) i 2020, mot 612 millioner i 2013.

Aibel AS 2020 2019 Endring Omsetning 12,1 mrd. 11,6 mrd. + 4,3 % Driftsresultat 204 mill. 449 mill. - 55 % Res. før skatt 237 mill. 505 mill. - 53 %

8,3 prosent fra havvind

En stor endring siden 2013 er Aibels satsing på havvind. Fra hovedkontoret i Sandnes har selskapet satset hardt på å bruke kompetansen fra olje- og gassindustrien i nye marked. Likevel er aktivitetene både på verftene i Haugesund og Thailand og andre steder fortsatt sterkt preget av olje og gass:

Hele 4,8 milliarder av 2020-inntektene er knyttet til den videre utbyggingen av det gigantiske oljefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, vest for Stavanger.

Vedlikehold av Equinors plattformer på norsk sokkel og oppgraderingen av lagerskipet for Njord-feltet i Norskehavet bidro med 3,6 milliarder kroner.

Hva med havvind? Rundt 1 milliard kroner i inntekter for Aibel.

I årsrapporten for 2020 skriver Aibel at kjernen i strategien er en gradvis overgang til fornybar energimarkedet. Her er de godt på vei, mener styret.

På børs?

Ser en på ordrereserven, har fornybar styrket sin andel ved utgangen av 2020 sammenlignet med året før, med 40 prosent mot 33 prosent.

Samtidig har ordrereserven gått ned fra 17,2 milliarder kroner til 10,6 milliarder. Dermed har også ordre innen fornybar energi gått ned fra 5,7 milliarder til 4,2 milliarder fra utgangen av 2019 til 2020.

I mai kom nyheten om at Aibel vurderer å gå på børs. En sentral del av begrunnelsen til selskapet er å styrke satsingen på fornybar energi med å øke tilgangen på kapital. Av meldingen framgikk det at ordrereserven da hadde økt til 12,3 milliarder kroner.

Aibel har nå 4000 ansatte, og er eid av Ferd (50 prosent), det svenske investeringsselskapet Ratos (32 prosent) og pensjonsfondet Sjätte AP-fonden (18 prosent).

