Beerenberg får refs etter brudd på innleieregler

Ptil mener Beerenberg ikke har rutine for å avdekke ulovlig innleie. Mangelfull dokumentasjon er grunnen. – Ikke dramatisk, mener direktør.

Ptil har funnet avvik knyttet til reglement for innleie hos Beerenberg. OBS: Bildet er tatt i 2019 i en annen forbindelse. Vis mer

I en fersk tilsynsrapport slår Petroleumstilsynet (Ptil) fast at oljeserviceselskapet Beerenberg ikke har rutiner for å avdekke ulovlig innleie i bedriften.

I tilsynsrapporten kommer det frem at selskapet ikke kan dokumentere hvor lenge innleide arbeidstakere har arbeidet på prosjekter.

Beerenberg-direktør Arild Apelthun sier til Aftenbladet/E24 at han er glad for at Ptil setter søkelys på denne problemstillingen.

– Tilsynet avdekket at det er en del dokumentasjon vi ikke har, og som vi burde hatt. Vi må bare innrette oss etter det. Men vi ordner det i løpet av kort tid. Det er ingen dramatikk i det, slår han fast.

Mener egen dokumentasjon er tilstrekkelig

Selskapet kunne heller ikke redegjøre for grunnlaget for innleieforhold. Ptil finner heller ikke opplysninger om innleieforholdene omfattes av avtaler med fagforeningene eller ikke.

Det var derfor ikke mulig for Ptil å si om innleie var av midlertidig karakter eller ikke. Dette er en forutsetning for innleie fra bemanningsbyråer.

Regjeringen har foreslått å fjerne adgangen til innleie av midlertidig karakter fra bemanningsbyråer.

Apelthun forklarer at han ikke anser dette som alvorlig. Han mener det vil være uproblematisk å skaffe dokumentasjonen som etterlyses.

– Bør ikke en seriøs aktør som dere ha dokumentasjonen Ptil etterspør?

– Jo. Men vi mener dokumentasjonen vår er tilstrekkelig, mens Ptil har et annet syn. Vi har et godt forhold til fagforeningene våre. Dette kommer på plass, forteller Apelthun.

Tilsynet ble gjennomført i januar og februar i 2021. Selskapet fikk varsel om pålegg 4. februar i år. Beerenberg gis nå til slutten av mai til å etterkomme påleggene.

– Det er ikke vanskelig for oss å skaffe nødvendig dokumentasjon innen fristen, avslutter han.

Petroleumstilsynet hadde tidligere ikke anledning til å gjennomføre tilsyn for å sjekke innleieforhold. Men som følge av en lovendring i 2020, kan nå tilsynet nå undersøke hvorvidt bedrifter oppfyller vilkårene for innleie fra bemanningsforetak.

