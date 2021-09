Oljebransjen svarer: – Drøy påstand av Listhaug

Frps Sylvi Listhaug vil ikke trekke angrepet på regjeringen etter at det ble klart at det nye oljeskatteregimet er gunstig for næringen.

Anniken Hauglie understreker at 120 oljebedrifter støtter forslaget til nytt oljeskatteregime. Vis mer

Til Aftenbladet understreker Sylvi Listhaug at hun er krystallklar på at hun ikke kommer til å støtte en regjering som går inn for nytt oljeskatteregime.

– Vi skal ikke endre rammebetingelsene for oljenæringen. Leterefusjonsordningen skal videreføres. Akkurat som Høyre vedtok på sitt landsmøte i mai.

– Du vil altså ikke gå tilbake på noe du har sagt om denne oljeskatten til AftenbladetE24 tidligere?

– Nei. Jeg står fast på det. Vi ønsker mest mulig leting på norsk sokkel. Dette er bra for Norge og for verdens klima.

– Gir etter for klimalobbyen

– Du har tidligere tatt SVs støtte til inntekt for at dette er et dårlig forslag. Men nå har SV, MDG og miljøbevegelsen snudd. Er ikke det da positive signaler for dere?

– Nei. Man har med dette forslaget allerede begynt å gi etter for klimalobbyen. Leterefusjonsordningen må være en av landets mest lønnsomme ordninger gjennom tidene. Derfor er vi fremdeles imot, svarer Listhaug og legger til:

– Det er heller ingen overraskelse at Norsk olje og gass, med Anniken Hauglie i spissen er positiv til forslaget. Hun var tross alt statsråd under Erna Solberg, så det var ingen bombe. Flere i bransjen vi har snakket med frykter at dette er en seier for de som ønsker å legge ned oljenæringen.

– Listhaug vet godt

– Påstanden fra Listhaug er så drøy at hun neppe tror på den selv. Det et naturligvis bransjens interesser som er grunnen til at styret i Norsk olje og gass vedtok å støtte prinsippet om kontantstrømskatt, sier Anniken Hauglie, direktør i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Hauglie understreker samtidig at forslaget er analysert av næringens fremste eksperter, som i stor grad deler regjeringens analyser av effekten av forslaget. Det sikrer et nøytralt skattesystem og forutsigbarhet for næringen.

– Det kan riktignok være enkeltelementer i forslaget vi vil komme tilbake til. Listhaug vet godt at Norsk olje og gass er arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for nærmere 120 selskaper med tilknytning til aktiviteten som drives på norsk sokkel, og at når vi snakker, så snakker vi på vegne av våre medlemmer, påpeker Hauglie.

Statsminister Erna Solberg besøkte Rosenberg Worley i Stavanger tirsdag denne uken. Vis mer

– Gunstig for næringen

Tidligere denne uken besøkte statsminister Erna Solberg verftet Rosenberg Worley i Stavanger. Her hadde hun møte med direktør Jan T. Narvestad, og tema var blant annet det nye forslaget til oljeskatteregime.

– Det er gunstig for næringen. Alle som har lest dette, tror jeg nå ser at dette er med på å sikre jobbene framover. Dette er med på å sikre overgangen vi trenger. Det var mange reaksjoner de første dagene. Noen av de som jublet for at leterefusjonsordningen var vekke, er blitt mer lunkne, sier Erna Solberg til Aftenbladet.

Jubler gjør ikke Sylvi Listhaug. Aftenbladet har tidligere sitert analytikere som er tydelige på at dette er godt og gunstig for aktiviteten i oljenæringen de neste årene. Men Listhaug står fast på at endringene er dårlig nytt for bransjen.

– Dette går i helt feil retning. Det tror jeg folk ser og gjør folk bekymret, uttaler Listhaug til Aftenbladet og legger til:

– Vi er helt tydelige på at vi ikke vil være med på disse endringene. Det bør heller ikke Høyre. De vedtok seinest på sitt eget landsmøte i mai at de ikke kom til å gjøre noen endringer. Dette er et knefall for Venstre og KrF i regjering. Uten leterefusjonsordningen hadde vi for eksempel ikke funnet Johan Sverdrup-feltet.

Sylvi Listhaug hevder at nytt forslag til oljeskatteregime er dårlig for bransjen. Selv støtter oljebransjen forslaget til kontantstrømskatt. Vis mer

Nødvendig med endringer

Sylvi Listhaug var svært kritisk og truet med å felle regjeringen da forslaget til nytt oljeskatteregime ble lagt fram i forrige uke.

– Jeg tror at når høringen er ferdig, så vil man se at det er veldig unaturlig. Men jeg skjønner at når det kommer overraskende så skal folk ta seg litt tid til å vurdere dette. I en valgkamp sies ting gjerne sterkt der og da, men jeg tror på lang sikt så vil dette være et solid system for å klare industriovergangen i Norge, svarer Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg mener det er nødvendig med endringer i oljeskatteregimet, både av hensyn til en mer moden sokkel og klimarisiko.

– Er det slik at forslaget til nytt oljeskatteregime egentlig er gunstigere for næringen enn det som først ble lagt fram?

– Det er ikke gunstigere enn den midlertidige pakken eller gunstigere for letesituasjonen enn den som den borgerlige regjeringen etablerte i 2005 med leterefusjonsordningen. Den var veldig viktig for å få et mangfold av tilbydere på markedet og har bidratt godt. Men nå har vi en moden sokkel og mer klimarisiko. Klimarisiko dreier seg her om at det kan tenkes at investeringsviljen og kostnadene kan bli høyere og at alternativene kommer raskere enn det vi ser i dag. Da er det viktig at vi har et skattesystem som ikke vrir; at skattesystemet gjør ulønnsomme investeringer lønnsomme, for da ender vi opp med å subsidiere, sier Solberg.

– Målet har vært et mer nøytralt skattesystem?

– Et nøytralt skattesystem, så vil det at du har direkteføringer av utgiftene bidra til å holde mer aktivitet i begynnelsen. For noen selskaper vil det framstå som mer økonomisk gunstig. På lang sikt får staten inn mer penger på det nye skattesystemet, på kort sikt blir det litt mindre inntekter til staten og til oljefondet av olje- og gassvirksomheten, sier Solberg.