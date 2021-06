Venter rekordoverskudd for oljeselskaper etter «superprofitt»

Høy oljepris og lave investeringer vil sende oljeprodusentenes inntjening til nye høyder i 2021, mener analytikere.

Oljeprisen ble hardt rammet av coronautbruddet i fjor, men har siden hentet inn fallet. Vis mer byoutline NICK OXFORD / Reuters

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Med en oljepris som nå ligger på over 70 dollar per fat, samtidig som investeringsaktiviteten i oljebransjen holdes nede, venter Rystad Energy at de børsnoterte oljeselskapene som driver med leting og produksjon (E&P-selskaper) vil generere rekordhøy fri kontantstrøm i 2021.

Det fremgår i en rapport fra konsulent- og analyseselskapet publisert onsdag, der den nåværende inntjeningen omtales som «superprofitt».

Fri kontantstrøm forteller hvor mye penger et selskap sitter igjen med fra salget av olje og gass etter at utgifter og investeringer er betalt.

Milliardhopp

Rystad Energy venter at dette tallet i år vil lande på 348 milliarder dollar, eller 2.961 milliarder kroner, for E&P-selskapene på børs - uten regnskapseffekter av hedging, som er sikring av oljesalg til faste priser.

Det vil i så fall være høyere enn den tidligere rekorden i 2008, da oljeprisen nådde nær 150 dollar fatet, på 311 milliarder dollar.

Samlet venter Rystad-analytikerne at bruttoinntektene vil øke med nær 500 milliarder dollar, eller 4.255 milliarder kroner, i år, tilsvarende en vekst på 55 prosent fra i fjor. Samtidig ventes det at kapitalinvesteringene fra de samme selskapene kun vil øke med rundt to prosent fra fjoråret.

– Det resulterer i betydelig høyere overskudd. En sentral årsak til den rekordhøye frie kontantstrømmen er helomvendingen i den amerikanske skiferoljeindustrien. Historisk har denne bransjen slitt med å generere positiv avkastning, men det kan endre seg i 2021, uttaler analysesjef Espen Erlingsen.

Rystad Energy venter at skiferprodusentene i år vil ende med en fri kontantstrøm på nær 60 milliarder dollar, eller 510 milliarder kroner.

Markedet venter mer lagerfall

Den økte oljeprisen i år forklares blant annet med at den globale etterspørselen er på vei tilbake etter coronaknekken, i tillegg til at oljegrupperingen Opec+ fortsatt holder tilbake oljevolumer.

– Sånn som prisen er nå, på 73 dollar, så forventer markedet et videre fall i oljelagrene. Det tror vi også. Vi er fortsatt positive til oljeprisen, den skal videre opp til 75 dollar i tredje kvartal, og kan til og med være oppe i 80-85 dollar tidvis, sa analysesjef Bjarne Schieldrop i SEB til E24 nylig.

Samtidig mener Schieldrop at USAs skiferprodusenter kan ødelegge for prisoppgangen.

– Vi vet at skifer kan ekspandere kraftig hvis de vil, man må ikke oppføre seg om om skifer er død.