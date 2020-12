ConocoPhillips med oljefunn i Norskehavet

Traff oljekolonne på 270 meter, delvis med «meget gode reservoaregenskaper».

Boreriggen Leiv Eiriksson har gjort et nytt oljefunn. Her fotografert ved verftet Westcon i Ølensvåg i 2018. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

ConocoPhillips gjorde et oljefunn 23 kilometer nord for Heidrunfeltet i Norskehavet og 220 kilometer vest for Brønnøysund.

Brønnen traff på en oljekolonne på til sammen 270 meter i Åreformasjonen og «Grey Beds» hvorav til sammen 90 meter er sandsteinslag med hovedsakelig meget gode reservoaregenskaper, heter det i en pressemelding fra Oljedirektoratet. Havdypet på stedet er 355 meter.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 12 og 32 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere resultatene av funnet sammen med andre nærliggende prospekter for en fremtidig avgrensning av funnet og en mulig tilknytning til eksisterende infrastruktur i området.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 891 som ble tildelt i 2016.

Brønn 6507/5-10 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2179 og 2214 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i «Red Beds» av trias alder.

Brønnen ble boret av boreriggen Leiv Eiriksson. Den skal nå til verft i Bergen i påvente av nye oppdrag.

22. desember 2020 08:25