NorSea får avtale til 300 millioner kroner

NorSea skal levere basetjenester til OMV sine operasjoner i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Kontrakten har en varighet på fem år med en verdi på 300 millioner kroner.

– Vi er stolte og ydmyke over tilliten OMV viser oss. Dette er en anerkjennelse av arbeidet vi legger ned hver dag for å utvikle sikrere, smartere og grønnere logistikktjenester for energibransjen. Vi gleder oss stort til å ønske OMV velkommen på våre baser og fortsette samarbeidet de neste årene, sier Thomas A. Vang, administrerende direktør i NorSea Logistics.

Opsjon på fire år til

Avtalen har en verdi på 300 millioner kroner og er gjeldende fra 1. april. Varigheten er fem år, med opsjoner om forlengelse på to pluss to år. Den gjelder lagring og håndtering av rør, terminaltjenester og lagertjenester.

«Avtalen bidrar til å sikre aktivitet for NorSea og våre samarbeidspartnere langs hele kysten av Norge», heter det i en pressemelding.

– De neste årene skal vi gjennomføre operasjoner i Nordsjøen, i Norskehavet og etter hvert i Barentshavet. NorSea dekker alle områdene vi opererer på en svært god måte med basene i Dusavik, Kristiansund og Hammerfest, sier Knut Mauseth, administrerende direktør i OMV.

– OMV er et spennende selskap med høy aktivitet på norsk sokkel. Slike kunder og samarbeidspartnere er veldig spennende for vår del, og gjør at vi presser oss selv til å utvikle tjenestene våre hver eneste dag. Vi har blant annet store forventninger til hvordan vi sammen skal utvikle enda mer bærekraftige løsninger enn vi har i dag, sier Thomas A. Vang.

Wilhelmsen største eier

NorSea er et privateid selskap etablert i 1965. Selskapet er en betydelig baseleverandør og tilbyder av integrerte logistikkløsninger til offshore-industrien. Gruppen opererer ni baser langs kysten av Norge, samt baser i Danmark og Storbritannia.

Det er Wilh. Wilhelmsen, en global gruppe innen maritim industri, som er majoritetsaksjonær i NorSea med 74 prosentene av aksjene. Eidesvik Eiendomsinvest AS og Simon Møkster Eiendom AS har rundt 12 prosent hver, mens NorSea har de resterende 2 prosentene.

