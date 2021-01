Leverte rekordmye gass til Tyskland

Gassco-sjefen gleder seg over å levere mer norsk gass til et Europa som vil redusere bruken av kull.

Gassco er operatør for blant annet Nyhamna prosessanlegg i Aukra kommune. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Gassco leverte i fjor 49,9 milliarder kubikkmeter gass til Tyskland. Dette er ifølge selskapet en rekordleveranse. I 2019 var tallet 47,6 milliarder kubikkmeter.

Leveransen til Tyskland utgjorde nesten halvparten av Gasscos totale leveranse til Europa, som var på 107 milliarder kubikkmeter. Også denne summen var høyere enn i 2019, da de leverte 106,9 milliarder kubikkmeter.

Gassco er et statseid transportselskap for naturgass. Mer enn 60 felt produserer gass på norsk sokkel.

På Gassco sitt kontrollsenter på Karmøy fulgte transportingeniør Olaug Therese Josephsen nøye med på gassen som forlot Aasta Hansteen-feltet i 2018. Vis mer byoutline Jarle Aasland

«Det at vi leverer så stabilt og høyt i et veldig annerledes år, viser med tydelighet hvor stort behov det er for naturgass i et Europa som ønsker å redusere bruken av kull som energikilde», hevder administrerende direktør Frode Leversund i en pressemelding.

Leversund forteller at Gassco jobber for å redusere egne utslipp, og at to av tre prosessanlegg er elektrifiserte.

Totalt leverte Gassco 9,5 millioner tonn flytende våtgass og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø, Kollsnes og Nyhamna i 2020.

