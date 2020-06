Norsk oljekutt rammer indrefileten: Sverdrup-produksjonen ned 94.000 fat per dag

Equinors gigantfelt Johan Sverdrup i Nordsjøen skal produsere nesten 100.000 færre fat per dag enn full kapasitet i juni, skriver Bloomberg.

Kjempefeltet Johan Sverdrup har redusert produksjonen etter Norges frivillige oljekutt fra mars, skriver Bloomberg. Vis mer Jon Ingemundsen

Kuttet kommer etter at Norge i april gikk med på et frivillig produksjonskutt.

Dermed vil om lag en femtedel av Sverdrups totale produksjonskapasitet falle bort, ifølge nyhetsbyrået.

Da Equinor la frem tall for andre kvartal meldte selskapet at det hadde trappet opp produksjonen på gigantfeltet til 470.000 fat per dag i slutten av april.

Selskapet opphevet produksjonsprognosene sine for 2020 etter myndighetenes pålagte produksjonskutt.

Bloomberg har fått innsyn i en justert produksjonstillatelse som selskapet fikk 8. mai.

Den viser at Equinor maksimalt kan produsere 376.000 fat per dag fra Sverdrup-feltet i juni. Det er 94.000 fat per dag mindre enn toppnivået fra april.

Kuttet tilsvarer 35 millioner kroner per dag i bortfall av inntekter, ifølge et forenklet regnestykke hvor man legger til grunn dagens oljepris på 39 dollar fatet og dagens dollarkurs på 9,53 kroner.

I løpet av juni vil dermed Equinor gå glipp av rundt én milliard kroner i inntekter fra feltet, gitt dette forenklede regnestykket. Ofte oppnår imidlertid Equinor noe lavere priser enn markedsprisen, så tapet er trolig noe lavere. Selskapet vil også tjene inn igjen pengene senere.

Equinor får produsere maksimalt 416.000 fat per dag fra feltet i tredje og fjerde kvartal, ifølge nyhetsbyrået.

Norges totale oljeproduksjon var på 1,78 millioner fat per dag i april, som er det siste tallet Oljedirektoratet har oppgitt.

Kuttet på egen kjøl

Norge bestemte seg i april for å sette i verk egne kutt i oljeproduksjonen, etter at en rekke oljeprodusenter globalt hadde gått med på kutt.

Målet var å få opp igjen oljeprisen, som falt kraftig etter coronakrisen. På det laveste var nordsjøoljen Brent nede i under 16 dollar fatet den 22. april. Siden har oljeprisen tatt seg opp til 40 dollar fatet.

Norge meldte i april om et kutt i samlet produksjon på 250.000 fat per dag i juni, og 134.000 fat per dag i andre halvår, ifølge Olje- og energidepartementet.

I tillegg forsinkes produksjonsstarten på flere felt, slik at desember-produksjonen i år vil være 300.000 fat per dag lavere enn det oljeselskapene opprinnelig hadde lagt til grunn.

Equinor er majoritetseier i Sverdrup-feltet med 40 prosent, mens Lundin, Aker BP og Total er medeiere.

