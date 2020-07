Pengene rant ut av oljegigantene i andre kvartal: Historisk underskudd for Exxon

Oljekjempene ble hardt truffet av oljeprisfall i andre kvartal. Underskuddene til de to gigantene Chevron og Exxonmobil forløp seg til 75 og 9,9 milliarder kroner i tremånedersperioden.

Chevron og Exxonmobil fikk de svakeste kvartalstallene på flere tiår. Vis mer AFP

Publisert: Oppdatert: 31. juli 2020 17:02 , Publisert: 31. juli 2020 16:14

Fredag før børsåpning på Wall Street åpnet oljegigantene Chevron og Exxonmobil regnskapsbøkene for april, mai og juni.

Kvartalsrapportene er preget av at oljeprisen falt drastisk etter at coronakrisen satte inn for alvor i mars. Nordsjøoljen Brent startet året på 66 dollar fatet, og var på det verste nede i under 20 dollar fatet. I skrivende stund ligger den på 43,50 dollar fatet.

NB: Det sto i en tidligere versjon av saken at Exxon tapte 99 milliarder kroner. Det tallet var ti ganger for høyt.

Blodrøde tall

Kvartalet er det verste på minst tre tiår for den amerikanske oljekjempen Chevron, ifølge Bloomberg.

Selskapet viste mer enn en halvering i omsetningen i kvartalet, fra 36 milliarder dollar i fjorårets andre kvartal til 16 milliarder dollar i år.

Selskapet tapte 8,3 milliarder dollar i perioden, en dramatisk forverring fra fjorårets overskudd i andre kvartal på 4,3 milliarder dollar.

Det justerte resultatet endte på 3 milliarder dollar i tap, langt verre enn 1,3 milliarder på minussiden som analytikere spurt av Bloomberg ventet på forhånd.

Chevron leverte langt verre enn analytikerne hadde ventet. Vis mer Loren Elliott / Reuters

– De siste månedene har gitt unike utfordringer. Den økonomiske effekten av responsen på corona har redusert etterspørselen etter våre produkter betydelig og senket råvareprisene, sier Michael K. Wirth, styreleder og administrerende direktør i Chevron i rapporten.

9,9 milliarder ut av Exxonmobil

Exxonmobil leverte enda rødere tall. Oljegiganten er om lag fire ganger større enn Equinor målt i børsverdi, og fikk følge Bloomberg sitt verste kvartal i moderne tid.

Oljeselskapet omsatte for 32,6 milliarder dollar i kvartalet, mer enn en halvering fra 69 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. Bunnlinjen viste et tap på 1,1 milliarder dollar, om lag 9,9 milliarder kroner.

Exxonmobil tapte 9,9 milliarder kroner i andre kvartal. Vis mer Loren Elliott / Reuters

Det justerte resultatet per aksje ble minus 0,70 dollar, mot 0,61 dollar per aksje på plussiden i samme periode i fjor. Resultatet er verre enn 0,61 dollar i underskudd per aksje som analytikerene ventet på forhånd, ifølge Refinitiv.

Milliardtap hos oljekonkurrentene

Skrekktallene går igjen for konkurrentene.

Shell står for det mest dramatiske resultattapet. Selskapet leverer et resultat etter skatt på minus 18,13 milliarder dollar (165 milliarder kroner), fra drøye tre milliarder dollar i overskudd ett år før.

En viktig årsak til tapet er at selskapet skriver ned verdier for 16,8 milliarder dollar etter skatt, etter å ha gjennomgått sine langsiktige utsikter for oljeprisen.

Shell skriver ned verdier for 16,8 milliarder dollar som følge av lave utsikter for oljeprisutviklingen. Vis mer Toby Melville / Reuters

Omsetningen i Shell faller også stort: den ble på 32,49 milliarder dollar i andre kvartal, ned fra 91,83 milliarder dollar ett år tidligere og drøye 61 milliarder dollar i første kvartal.

Underskudd på 75 mrd. for Total

Franske Total melder om et resultat etter skatt på minus 8,3 milliarder dollar (75 milliarder kroner), fra et overskudd på 2,8 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Én av årsakene er at selskapet skriver ned verdier med 8,1 milliarder dollar etter å ha gått gjennom de langsiktige oljeprisutsiktene sine og funnet ut at de var for høye. Når selskaper endrer syn på de langsiktige prisene, må verdien av selskapets eiendeler endres i regnskapet.

Resultatskrell for Vår Energi-medeier

Italienske Eni leverer et resultat på minus 4,41 milliarder euro (47 milliarder kroner) i andre kvartal. En av årsakene er at selskapet tar en nedskrivning på 2,8 milliarder euro etter å ha nedjustert sine utsikter for oljeprisene.

Selskapet er blant annet medeier i oljeselskapet Vår Energi, og skriver ned verdien av dette eierskapet med 758 millioner euro (8,1 milliarder kroner) i kvartalet.

Les også Solid smell for Shell, Total og Eni i krisekvartalet

Les også Equinor selger halvparten av andelen sin i det britiske tungoljefeltet Bressay og gir operatørskapet over til EnQuest

Her kan du lese mer om Oljekjempene Exxon Chevron Resultatrushet Nordsjøolje Shell Oljebransjen