USA-oljen under null – derfor stuper prisene

Aldri tidligere har prisen på amerikansk lettolje vært lavere enn mandag kveld. Men få tradere legger seg borti prisen.

20. april 2020

Den amerikanske lettoljen (WTI) med levering i mai har mandag kveld levert en dramatikk man sjeldent har sett i oljemarkedet.

Til slutt endte prisen negativt etter et fall på mer enn hundre prosent. I teorien betyr det at oljeselskapene må betale for å kvitte seg med olje.

Handelen i WTI-oljens mai-kontrakt stengte mandag kveld på −18,65 dollar fatet, en nedgang på mer enn 200 prosent.

– Dette øyeblikket er selvfølgelig historisk og kunne ikke bedre illustrert prisutopien som markedet har vært i siden mars, sier Rystad Energys oljeanalytiker Louise Dickson i en kommentar.

– Siden den gang har tradere sendt prisene opp og ned på spekulasjoner, håp, tweets og ønsketenkning. Men nå synker virkeligheten inn, fortsetter Dickson.

Oljelagrene fylles

I mars startet problemene i oljemarkedet da Saudi-Arabia og Russland ikke kom til enighet om en avtale om produksjonskutt. Dette skjedde i påsken, uten at det har hatt særlig innvirkning på oljeprisen.

Utviklingen kommer av at kontrakten på olje med levering i mai har utløpsdato tirsdag. Fulle oljelagre og lav etterspørsel på grunn av coronakrisen har ført til at prisen gjennom dagen har falt kraftig, siden oljetradere rømmer kontraktene sine.

– Rystad Energy har lenge advart mot ensifrede priser på WTI-olje og til og med muligheten for å gå negativt. Nå som vi har nådd denne grensen vil det neste logiske skrittet være at man lar oljen ligge og konkurser, sier Dickson.

I en ny kommentar fra Dickson en halvtime senere sier hun at det er som å «forklare noe som er enestående og virker uvirkelig» i forbindelse med at oljeprodusentene nå betaler for å bli kvitt oljen.

– Og hva betyr det? At dyre nedstengninger eller til og med konkurser nå kan være billigere for noen operatører, i stedet for å betale titalls dollar for å bli kvitt det de produserer, sier Dickson.

Få tradere bryr seg om mai-prisen

Selv om utviklingen mandag kveld virker å være dramatisk, er det egentlig få av dem som aktivt handler i olje som bryr seg nevneverdig. Dette skyldes blant annet at mai-kontrakten ikke lenger er den hvor det er mest aktiv handel, skriver Wall Street Journal.

Enkelt forklart kan man si at oljemarkedet er delt opp i flere deler. Dette dreier seg om alt fra hvilken type olje man vil ha, til når man ønsker den. Dermed finnes det i praksis det svært mange priser på olje i verden, men de to mest omsatte og omtalte er WTI-oljen og brent crude som blant annet inkluderer Nordsjøoljen.

Når terminkontrakter nærmer seg utløpsdato vil prisen på dem normalt endre seg til den underliggende prisen for fysiske oljefat.

På grunn av den enorme usikkerheten i oljemarkedet har prisen på fysisk olje falt dramatisk den senere tiden, noe som altså gir utslag for mai-kontrakten kort tid før man ender opp med å få oljen.

Før utløpsdatoen driver oljetradere hovedsakelig med kjøp og salg av kontrakter som de kan tjene penger på uten å faktisk sitte igjen med oljen til slutt. Dette fører altså til at mange kvitter seg med kontraktene før utløpsdatoen.

Dette kan best illustreres ved å se på juni-kontrakten, som mandag kveld ble omsatt for rundt 21 dollar fatet.

Krone-fall

Kronen svekker seg bredt mandag kveld. Det skjer samtidig som prisen på amerikansk lettolje (WTI) faller gjennom nullstreken og handles til negative priser. Nordsjøoljen faller med ti prosent til 25,48 dollar fatet.

Den markante svekkelsen skjedde like før klokken åtte. Like etter halv ni dempet fallet seg noe.

Størst er svekkelsen mot dollaren, som styrker seg 1,49 prosent mot kronen. En amerikansk dollar koster nå 10,48 kroner, noe som er 10 øre dyrere på en drøy halvtime og over 15 øre mer enn ved morgentimene mandag.

Et euro koster 11,37 kroner, et pund koster 13,04 kroner og du må ut med 104,58 norske kroner for å få hundre svenske.