– Nå leverer oljeselskapene varene

Fagforbund og tillitsvalgte ropte høyt, men nå får de svar: - Oljeselskapene leverer varene, men vi har klare forventninger om at det kommer mer, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi har klare forventninger om at oljeselskapene lanserer flere prosjekter etter at den gunstige tiltakspakken kom på plass. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 15. juni 2020 10:51

– Jeg forventer at de var nødt til å komme på banen med prosjekter, så dette var godt og raskt levert vil jeg si. Prosjektene som nå har vært lansert, har vært under vurdering. Selskapene har ikke startet på nytt, men da de fikk sikkerheten de og vi ba om, var de klare til å trykke på start. Jeg er lettet og fornøyd, sier Frode Alfheim til Aftenbladet.

Etter noen tøffe uker med forhandlinger for å få på plass en politisk tiltakspakke for olje- og gassindustrien kan Frode Alfheim i Industri Energi konstatere at oljeselskapene leverer varene.

Store prosjekter

Aker BP svarte på direkten etter at tiltakspakken kom på plass med å lansere Hod-utbyggingen. Prosjektet var satt på midlertidig vent som følge av de usikre tidene. Hod-utbyggingen i Valhall-området i den sørlige delen av Nordsjøen kan sysselsette rundt 5000 årsverk.

I forrige uke ble det også klart at Noaka-utbyggingen i Nordsjøen skal gjennomføres. Dette er den neste store utbyggingen i Nordsjøen, hvor det skal utvinnes rundt 500 millioner fat olje og gass fordelt på et område med flere reservoarer. Prosjektet vil kunne gi mellom 50 000 og 60 000 årsverk, og det ligger an til investeringer på opp til 60 milliarder kroner.

Noaka-utbyggingen deles mellom Equinor og Aker BP. Selskapene har ligget i en årelang konflikt om utbyggingen i området; hvordan feltene skal bygges ut og hvordan oljen skal fordeles.

Glede på Forus i forrige uke da Aker BP og Equinor offentliggjorde igangsettingen av Noaka-utbyggingen. Her er selskapene representert ved henholdsvis Karl Johnny Hersvik, til venstre, og Arne Sigve Nylund. Vis mer Marie von Krogh

Avgjørende bidrag

Oljetillitsvalgte og fagforbundene Industri Energi, Fellesforbundet og Safe var veldig tydelige på at dersom staten skulle inn og hjelpe oljeselskapene over kneika, forutsatte de alle at selskapene leverte aktivitet.

Frode Alfheim skryter av jobben de tillitsvalgte i Aker BP og Equinor har gjort for å løse Noaka-floken.

Han mener bidragene har vært avgjørende for at selskapene kom fram til en løsning, dette er også hovedtillitsvalgt for Industri energi i Equinor Per Martin Labråten enig i.

– Industri Energi-klubbene og forbundet skal ha mye av æren for at selskapene lyktes med å finne en felles løsning om Noaka/Krafla. Vi lokalt har samarbeidet godt og lagt press på selskapene, sammen med arbeidet forbundsleder Frode Alfheim har gjort for å få på plass oljepakken på Stortinget. Det har vært helt avgjørende for å få på plass denne enigheten, uttaler Labråten til Industri Energis nettsider.

Til Aftenbladet understreker Frode Alfheim at flere gode oljenyheter er i vente.

– Jeg antar at Equinor jobber videre med Wisting-prosjektet, og at også andre prosjekter fra ulike selskap er på trappene. Wisting vil både i kostnader og årsverk bli vel så omfattende som Noaka, sier Alfheim om prosjektet som Aftenbladet tidligere har skrevet at plan for utbygging kan bli levert i løpet av neste år.

Tror på oljeterminal i nord

Tiltakspakken har også blåst nytt liv i håpet om å få på plass oljeterminalen på Veidnes i Finnmark – en terminal Equinor satte foten ned for i desember 2019. Alfheim mener det er viktige grunner til at denne utbyggingen blir gjennomført og er glad for politikernes signaler om å få terminalen inn under vilkårene i oljepakken.

– Denne er viktig for infrastrukturen i Barentshavet. Terminalen er blitt lovet, og da ville forventningene som er skapt blitt innfridd. Får du den inn under den pakken vi har fått nå, så tror jeg at Equinor kan se økonomi i den. Per i dag er det mye sysselsetting i å bygge en terminal. Den vil også være en felles infrastruktur for feltene Castberg og Wisting, og dersom andre selskaper gjør funn i Barentshavet, vil det være enklere å gå videre med nye funn, og utvikling av nye funn vil bli billigere. Vi er veldig glade for at Stortinget har fulgt opp denne saken, sier Alfheim som også nå forventer at norske leverandører får nok å henge fingrene i.

– Det er blitt sagt at Noaka-utbyggigen er skreddersydd for norske leverandører. Om leverandørene leverer på anbudene og pakker på de prosjektene som kommer nå, tror jeg at disse jobbene blir i Norge. Det er ledig kapasitet, leverandørene har styrket konkurranseevnen og alt bør ligge til rette for at det blir veldig mye norske leveranser framover, sier Alfheim.