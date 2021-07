Norske prosjekter i rute: Wintershall snur i pluss

Børsklare Wintershall Dea snur fra underskudd for ett år siden til overskudd i årets andre kvartal. Selskapet venter å starte utvinningen fra sine norske prosjekter Njord, Nova og Dvalin i andre halvdel av 2022.

Blant Wintershall Deas felt i Norge er Brage, som har produsert siden 1993. Det tyske selskapet ble operatør for feltet i 2013. Vis mer byoutline Wintershall Dea / Morten Berentsen

Publisert: Oppdatert i dag 09:52

Tyske Wintershall Dea eies av tyske BASF og russiske Mikhail Fridmans selskap LetterOne, og leverer et overskudd på 52 millioner euro etter skatt i andre kvartal, ifølge en melding.

Det er en betydelig oppgang fra resultatet på minus 703 millioner euro i samme kvartal for ett år siden. I det kvartalet gjorde selskapet blant annet betydelige nedskrivninger knyttet til eiendeler i Mexico.

Eierne av selskapet meldte i forrige måned at den planlagte børsnoteringen av Wintershall Dea blir utsatt. Opprinnelig var noteringen planlagt i andre halvdel av 2021.

Doblet omsetningen

Omsetningen i Wintershall Dea havnet på 1,5 milliarder euro i andre kvartal i år, opp fra 685 millioner euro på samme tid i fjor, etter at olje- og gassprisene har steget betraktelig.

Oljeprisen var i snitt på 69 dollar fatet i andre kvartal, sammenlignet med 30 dollar fatet i andre kvartal i fjor (se figur nederst i saken).

Wintershall Dea produserte 613.000 fat per dag i andre kvartal, fra 606.000 fat per dag i samme peridoe i fjor. Av produksjoenn i årets andre kvartal var 168.000 fat væske og 445.000 fat gass.

Selskapet opererer også med sitt egendefinerte justerte resultat etter skatt. Dette steg fra 87 millioner euro i andre kvartal i fjor til 168 millioner euro i andre kvartal i år.

I rute på norsk sokkel

Selskapets større utbygginger på norsk sokkel, Njord, Nova og Dvalin, er i rute og ventet å begynne produksjonen i andre halvdel av 2022, opplyser Wintershall Dea.

I mai gjorde selskapet nye funn i i Dvalin North-lisensen, som trolig vil bli knyttet opp mot Dvalin-feltet og bidra med mellom 71 millioner og 157 millioner fat.

Selskapet har også andeler i flere prosjekter i Norge, som Ærfugl fase 2, Snorre Expansion og Solveig, og sier at disse går etter planen. Gråsel-feltet som knyttes opp til Skarv-feltet, startet produksjonen i juni, fire måneder tidligere enn opprinnelig planlagt.

Wintershall Dea melder også om skifte av selskapsform til Aktiengesellschaft (AG), som kan sammenlignes med et norsk allmennaksjeselskap (ASA), og navnet endres til Wintershall Dea AG. Tidligere var Wintershall Dea et såkalt «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», forkortet GmbH. Det kan sammenlignes med et norsk aksjeselskap (AS).