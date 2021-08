Subsea 7 kjøper seg inn i flytende havvind

Subsea 7 varslet nylig at selskapets fornybarenhet og OHT slås sammen. Nå blir Subsea 7 også hovedeier i Nautilus, som driver med flytende havvind.

Dette er den flytende havvindløsningen fra spanske Nautilus, hvor Subsea 7 er blitt hovedeier. Vis mer byoutline Nautilus Floating Solutions

En rekke oljeselskaper, aktører i leverandørindustrien, kraftselskaper og finansaktører har de siste årene kastet seg inn i havvindindustrien.

Nå trapper også oljeservicekjempen Subsea 7, hvor Kristian Siem er største aksjonær, opp sine planer for havvindsatsingen.

Selskapet blir hovedeier i spanske Nautilus Floating Solutions med 59,12 prosent, og vil sitte med fire av de syv medlemmene i selskapets styre. Det Bilbao-baserte selskapet leverer en plattformløsning for flytende havvind.

Også tidligere har Subsea 7 tatt et steg inn i flytende havvind. I mars meldte selskapet om en satsing med Irland-baserte Simply Blue Energy om å utvikle det flytende havvindprosjektet Salamander (200 megawatt) utenfor Skottland.

Sammenslåing med OHT

Tidligere i sommer varslet Subsea 7 at selskapets fornybarenhet vil bli slått sammen med Arne Blystads OHT, som driver med tunge løft blant annet i forbindelse med installasjon av havvindprosjekter.

Denne sammenslåingen posisjonerte først og fremst Subsea 7 innen bunnfast havvind. Med kjøpet av Nautilus ser selskapet også for seg å spille en større rolle i verdikjeden for flytende havvind.

Subsea 7 og Nautilus skal samarbeide tett med Seaway 7 ASA, selskapet som står igjen etter sammenslåingen av OHT og Subsea 7s fornybarvirksomhet. Seaway 7 skal overta OHTs plass på markedsplassen Euronext Growth.

– Etter enigheten med OHT ASA innen bunnfast havvind og med Simply Blue Energy innen flytende vind er dette nok et steg i å realisere gruppens strategi for å delta proaktivt i energiomstillingen, sier Subsea 7s konsernsjef John Evans.

Ønsker å bli pilotprosjekt

Subsea 7 sier at selskapet skal stille opp med teknisk kunnskap, ingeniørvirksomhet og prosjektstyring for å sikre at Nautilus-designet kan utvikles videre.

Selskapet ser også for seg at Nautilus-konseptet vil være med i konkurranser om å bli demonstrasjons- eller pilotprosjekt allerede fra 2021 og utover.

De andre eierne i Nautilus er teknologisenteret Tecnalia med 29,14 prosent og selskapet Vicinay som driver med forankringsløsninger med 11,74 prosent.