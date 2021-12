Venter fortsatt på krisepakke til strømkundene: – Det haster

Regjeringen kom ikke med noen ny ordning for strømstøtte i statsråd fredag, og flere på Stortinget er utålmodige. – Vi forventer at dette kommer raskt på plass, sier Lars Haltbrekken (SV).

VENTER PÅ STRØMPAKKE: Regjeringen har varslet at det vil komme tiltak som letter strømbyrden for folk. Vis mer

Det kom ingen strømstøtte til vanlige folk i statsråd fredag, men finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover at en støtteordning er like om hjørnet.

– Det kommer enda flere tiltak, sier Vedum til NTB.

Ifølge NTB tar det mer tid å gjøre en kvalitetssikring av ordningen, slik at den treffer riktig og holder mål juridisk. Folk må vite at ordningen blir god og sikker, mener finansministeren.

– Og det kommer folk til å vite før jul, sier Vedum.

Finansdepartementet jobber på høygir med å gjeninnføre en kompensasjonsordning for næringslivet, en lønnsstøtteordning for å motvirke permitteringer og en ordning for å støtte vanlige folk etter vinterens strømsjokk.

Det er flere måter å utforme en strømstøtte på. Tidligere har partier som Frp, MDG og Rødt foreslått kontantutbetalinger til husholdningene, det samme har forbrukerorganisasjonen Huseierne og kraftbransjen ved Energi Norge.

– Det haster

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener at folk trenger raskt svar på hvilken hjelp de kan få.

– Vi forventer at dette kommer raskt på plass. Nå skal vi behandle den økte bostøtten tidlig neste uke. Da må vi kjenne hele pakken, for å vite om den økte bostøtten er god nok, sier Haltbrekken til E24.

– Det haster med å la folk få vite før jul om de får hjelp med strømregningen eller ikke, sier han.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV). Vis mer

– Det er nå regningene forfaller

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) mener det viktigste er at ordningen gir rask utbetaling.

– Om det kommer i dag eller på søndag spiller ikke så stor rolle, det viktigste er at folk får penger så raskt som mulig. Det er nå regningene forfaller og folk sliter. Folk må ha trygghet for julehøytiden og en vinter hvor det ser ut som prisene blir vedvarende høye, sier Astrup til E24.

Strømprisen i Oslo så langt i desember tilsvarer om lag 2,26 kroner kilowattimen med nettleie og avgifter, som er om lag det doble av vanlige priser.

Hvis prisnivået så langt i desember holder seg ut måneden, vil et månedsforbruk på 2.000 kilowattimer koste rundt 4.500 kroner. Et forbruk på 3.000 kilowattimer vil koste nesten 7.000 kroner.

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H). Vis mer

– Jeg syns de somler

Andre nestleder Sofie Marhaug (R) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget hadde ventet at ordningen skulle bli lagt frem fredag.

– Da håper jeg i alle fall at det kommer noe i løpet av helgen. Eller så sender man folk ut i usikkerhet, for folk får jo allerede nå strømregninger som de sliter med å betale, sier Marhaug.

Hun peker på at regjeringen har signalisert at det kan komme penger etter nyttår, men mener det også burde ha kommet flere strakstiltak før jul.

– Jo før folk kan få vite hva som kommer, jo bedre. Jeg håper jo at regjeringen leverer noe. Det positive er at de gjør noe, men jeg syns de somler, sier hun.

– Har du forståelse for at det kan være krevende for Finansdepartementet å behandle både nye kompensasjonsordninger knyttet til corona og ordningene til strømkundene samtidig?

– Det virker som om bedriftene bare kan knipse, og så kommer det støtteordninger. Men med en gang det er snakk om å komme med kontantbetalinger til vanlige folk, da skal man plutselig begynne å finregne og lage kontrollsystemer, sier hun.

Andre nestleder Sofie Marhaug (R) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Vis mer

– Manglet grep

Astrup er kritisk til at SV og regjeringen ikke kom med en ordning allerede i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

– Det jeg synes er oppsiktsvekkende er at regjeringen og SV satt og forhandlet i to uker og flyttet på milliarder, de økte skattene for næringslivet med ti milliarder og utbyttet fra Statkraft med to milliarder kroner, uten å komme opp med en løsning. Det viser at de ikke har tatt inn over seg alvoret, sier Astrup.

Haltbrekken er ikke enig.

– SV fremmet forslag allerede i november om strømstipend til studenter. Vi fremmet også forslag om at økt bostøtte ikke skulle trekkes fra i andre ytelser, og om å styrke bostøtteordningen så den kan omfatte flere. Det stemte Høyre mot, sier Haltbrekken.

– Høyre la selv frem et budsjettforslag som manglet grep for å hjelpe folk med strømprisene. Nå må Høyre konsentrere seg om å få gjort noe for dem som sliter med de skyhøye strømregningene, og ikke drive politisk spill. Vi er enige i at regjeringen bruker altfor lang tid, men nå må vi bare få dette gjennom i Stortinget når forslaget kommer, sier Haltbrekken.

Ønsker å unngå nye sjokk

Astrup etterlyser også tiltak som skal sikre at det ikke kommer nye strømsjokk.

– Nå må vi gjøre kortsiktige tiltak for å avhjelpe situasjonen, men regjeringen må også begynne arbeidet med en ordning som kan tre inn hvis vi skulle oppleve en så ekstrem situasjon på nytt, sier han.

– Kraftsystemet har tjent oss godt, men vi må sørge for forutsigbarhet for vanlige folk. Det er viktig for tilliten til systemet, sier han.

Det har den siste tiden kommet en rekke forslag om strakstiltak som direkte utbetalinger på tusenvis av kroner til husholdningene, eller momskutt på strøm.

Det har også kommet forslag som er ment å sikre tilliten til systemet. Samfunnsbedriftenes foreslo nylig at staten skulle garantere en makspris på for eksempel 50 øre eller én krone kilowattimen for et visst basisforbruk.