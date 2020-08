ONS i nedstrippet digital versjon

KONONAPANDEMIEN satte en stopper for oljemessen ONS slik som vi kjenner den med fulle utstillingshaller på Tjensvoll, tilreisende fra hele verden og festival i Vågen. Men ONS åpner likevel mandag - heldigitalt. Her er høydepunkt fra programmet.

«Oljemesse-general» Leif Johan Sevland måtte avlyse messen, men kjører digitalt program under årets ONS. Vis mer Anders Minge

Publisert: Publisert: 31. august 2020 07:19

ONS 2020 skulle bli året da ONS for alvor ville markere seg som en verdensledende møteplass for havevindindustrien. Det så så lyst ut. 13. februar passerte ONS de totale salgstallene for utstillingsareal fra 2018. Tallene hadde aldri vært høyere, selv om det var over et halvt år til årets utgave skulle starte.

Men da også Norge stengte ned på grunn av koronapandemien i mars startet marerittet. 30. april måtte også ONS avlyse. Næringslivet i Rogaland så millioner «gå rett i dass».

Men Sevland lovet at ONS skal komme «fantastisk tilbake» i 2022. samtidig startet det tøffe arbeidet for å få ONS helskinnet gjennom krisen.

Da det ble klart at ONS-utstillerne ikke skulle pengene sine tilbake etter avlysning fordi ONS da ville bukke under, ble det bråk. ONS ble truet av søksmål. «ONS har kursen rett mot fjæresteinene,» hevdet saksøkerne.

Først 14. august kom forløsningen da olje- og energiminister Tina Bru lovet at regjeringen ville redde ONS med 21 millioner kroner.

ONS bruker hele krisestøtten på å betale mer tilbake til utstillerne.

Noen høydepunkt fra ONS digitalt 31. august - 2. september:

Mandag 31. august

11:00

ONS Digital Conference - Together Opening video med blant andre Equinor-sjef Eldar Sætre, statsminister Erna Solberg og sjefen for det internasjonale energibyrået (IEA) Dr. Fatih Birol.

12:00

A new level of volatility in the oil market med toppanalytikerne Helima Croft, Amrita Sen og Nadia Wiggen.

12:30 How will sustainable finance fuel the energy transition? med Michael Liebreich, som solgte New Energy Finance til Bloomberg.

Tirsdag 1. september

09:30 A world transformed med Dr. Fatih Birol, International Energy Agency (IEA) Director Nick Butler King`s College

10:00 Creating new opportunities on NCS through front end technologie en presentasjon ONS innovasjonspriser med Alv Bjørn Solheim i Wintershall Dea Øystein Stjern i IKM Group og Steffan Lindsø i Oceaneering.

10:20

Leadership in times of tech med Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

10:40

The future of NCS med toppsjefene Kristin Kragseth i Vår Energi og Jan Narvestad på Rosenberg.

11:00 Winners of the ONS Innovation Awards 2020

11:20 Norwegian Continental Shelf in a low carbon future

med Arne Sigve Nylund, norsk sokkel-sjef i Equinor

11:40 Explorers by nature med Lundin Norway-sjef

Kristin Færøvik

12:00 Norway - taking a front-seat of the global energy transiton? med olje- og energiminister Tina Bru og professor Nick Butler

12:20 Maximizing the potential at NCS Oljedirektoratets pris ved oljedirektør Ingrid Sølvberg.

12:40 Taking energy forward by embracing new technology med Lorenzo Simonelli, toppsjef i Baker Hughes

13:00 Renewables on the rise - how much and how fast? med

Francesco La Camera, IRENA-sjef

13:20 Powering possibilities; The world of renewable energy

Christian Rynning-Tønnesen, toppsjef i Statkraft

13:40 Wind energy - an ocean of opportunities med Giles Dickson, Wind Europe og Jon Dugstad NORWEP

15:00 Offshore wind – seizing the opportunities med Astrid Skarheim Onsum, Aker Offshore Wind-sjef

Onsdag 2. september

10:00 How to fuel innovation through corporate venturing? med Yoram Wijngarde sjef og grunnlegger Dealroom og James Mawson redaktør

10:30 Investing in climate equals - investing in the future med Nysjø-sjef Siri Kalvig

11:00 Digitalization as an instrument for cleaner energy

med Thorbjoern ForsThorbjoern Fors, Siemens Energy

11:30 Digital transformation in E&Pś med Hugo Dijkgraaf Wintershall Dea

15:00 - 16:30

Technical focus: How offshore industry experience contributes to innovation and LCOE reduction in Offshore Wind med NORWEP - Webinar

*Fullstendig program på ONS.com

Offshore Northern Seas (ONS) Etablert i 1974.

Arrangeres annethvert år på Tjensvoll i Stavanger.

Tidligere Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland har vært sjef for oljemessen siden 2012.

Årets arrangement skulle gå fra 31. august til 3. september.

I 2018 samlet ONS 1124 utstillere fra 37 land. De var fordelt på mer enn 20.000 kvadratmeter i ni haller.

Arrangementet har anslagsvis 35.000 unike besøkende.

Stiftelsen ONS omsatte i 2018 for 115 millioner kroner og hadde et underskudd før skatt på 1,9 millioner. Vis mer vg-expand-down