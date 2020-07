Equinor-sjefen: Jobber med nedbemanning og effektivisering

Selskapet står overfor nedbemanning i alle forretningsområdene, men særlig USA-virksomheten er utsatt. Konsernsjefen vil ikke oppgi et konkret tall.

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor er allerede i gang med å jekke ned kostnadene. En mer effektiv organisasjon med færre ansatte er en del av planene. Vis mer Carina Johansen / NTB scanpix

Konsernsjef Eldar Sætre bekrefter overfor E24 at Equinor er i gang med å effektivisere selskapet ytterligere. Planene inkluderer nedbemanning.

– Det er noe som pågår i alle forretningsområder. Vi ser at vi må fortsette å bli stadig mer effektive, sier Sætre i forbindelse med fremleggelsen av resultatfremleggelsen for andre kvartal.

– Vi har indikert overfor organisasjonen at vi jobber med bemanningsplanene og har tett dialog med de tillitsvalgte i hvert forretningsområde, sier han.

Equinor-resultatet Equinor legger frem et justert resultat etter skatt i andre kvartal på 646 millioner dollar, tilsvarende 5,96 milliarder kroner.

Analytikerne ventet på forhånd at oljekjempen ville levere et justert resultat etter skatt på minus 237 millioner dollar, ifølge estimater Equinor selv har samlet inn

Det var særlig energihandelvirksomheten, som er en del av forretningsområdet «Markedsføring, midtstrøm og prosessering» som dro resultatet opp.

På bunnlinjen rapporterer selskapet om et underskudd på 956 millioner dollar, fra et overskudd på 1,48 milliarder dollar i samme periode året før.

Oljegiganten tar nedskrivninger på 374 millioner dollar i andre kvartal. Dette er hovedsakelig knyttet til et gassprosesseringsanlegg i Norge og letevirksomheten.

Utbyttet opprettholdes på 0,09 dollar per aksje, som er det samme nivået som kvartalet i forveien. Vis mer vg-expand-down

– Har dere et tall på nedbemanningen?

– Nei. Tallene vil nok bli forskjellige i de ulike forretningsområdene, svarer Sætre.

Det er planlagt et eget program for å redusere kostnadene i selskapet. I forbindelse med rapporteringen av andre kvartal melder selskapet at de er i rute med den annonserte planen på å kutte hele 700 millioner dollar, noe som tilsvarer om lag 6,46 milliarder kroner med dagens valutakurs.

– Er det noen av forretningsområdene som er mer rammet enn andre?

– I USA er aktiviteten kraftig påvirket. Det er et krevende marked. Der holder vi på med kraftige justeringer og vi må justere bemanningen etter det, sier Equinor-sjefen.

– Ikke noe vi ønsker

E24/Stavanger Aftenblad tok fredag kontakt med tillitsvalgte i Equinor om resultatet for andre kvartal.

Per Steinar Stamnes i fagforeningen Industri Energi sier bemanningen er blitt redusert med over 750 årsverk.

– Det er blitt mer å gjøre for dem som er igjen. Det har blitt mer innleie og å sette ut oppgaver til andre. Det er ikke noe vi ønsker, sier Stamnes.

I juni ble det dessuten kjent at Sætre, under et allmøte over video, ser for seg «et mindre og annerledes Equinor».

Ingen hast

Sætre påpeker det skal gjennomføres en grundig prosess, med de tillitsvalgte på laget.

– Det er ikke noe vi må gjøre over natten. Det skal gjøres gjennomtenkt, skikkelig og grundig – og ikke på en forhastet måte, sier konsernsjefen.

Han understreker dessuten at selskapet gjorde store endringer under oljesmellen i 2014. Da så Equinor seg nødt til å gjennomføre en kraftig nedbemanning og stramme inn på budsjettene.

– Jeg vil minne om at vi gjorde store bemanningsreduksjoner i forrige nedtur. Vi har egentlig et rimelig bra utgangspunkt, men det betyr ikke at det ikke er rom for ytterligere effektivisering og nedbemanning, sier Sætre.

Sjefen går ikke av helt ennå

Det har vært spekulert i at konsernsjef Eldar Sætre skulle gå av etter å ha sittet i sjefsstolen siden høsten 2014. 64-åringen viser imidlertid ingen tegn på å slutte helt ennå.

– Jeg har det veldig greit i jobben, sier Equinor-sjefen, og legger til at han er «i bedre form enn han har vært på lenge».

Sætre mener imidlertid det er et spørsmål for styret, men at han ikke har noen planer om å gi seg allerede nå. Det er styret som er ansvarlig for å både ansette og eventuelt avsette konsernsjefen.