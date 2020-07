Vil slå sammen Kværner og Aker Solutions

Nesten ti år etter Kværner ble skilt ut fra Aker Solutions og børsnotert som eget selskap, vil de to Røkke-selskapene finne sammen igjen.

Kjetel Digre blir ny konsernsjef i det sammenslåtte selskapet. Vis mer Marius Lorentzen / E24

Publisert: Oppdatert: 17. juli 2020 07:18 , Publisert: 17. juli 2020 07:02

Kværner og Aker Solutions har kommet til enighet om en fusjonsplan der de to selskapene slås sammen.

Planen med fusjonen er å gjennomføre et nytt leverandørselskap «med en sterkere posisjon som en solid gjennomføringspartner som muliggjør bærekraftig lavutslippsproduksjon av olje og gass», heter det i meldingen.

– Ved å kombinere de to selskapene og deres komplementære ressurser, vil vi være i stand til å levere et mer komplett tilbud til energibransjen globalt, sier Kværner-styreleder Leif-Arne Langøy i en kommentar. Han er også foreslått som styreleder i det nye konsernet.

Det nye selskapet vil ha rundt 15.000 ansatte på mer enn 50 lokasjoner over hele verden. Av disse vil rundt 8.000 ansatte være i Norge.

I fjor hadde de to selskapene samlede inntekter på 38 milliarder kroner, med et brutto driftsresultat (ebitda) på 2,7 milliarder kroner.

Kjetel Digre, direktør for drift og feltutvikling i Aker BP, blir ny konsernsjef i det sammenslåtte selskapet. Han starter som ny konsernsjef i Aker Solutions 1. august.

– Det sammenslåtte selskapet vil være en dedikert gjennomføringspartner som leverer komplette prosjekter for nye energiproduksjonsanlegg, for eksempel produksjonsplattformer for olje og gass, havbunnsproduksjonssystemer eller installasjoner for offshore havvind, sier Digre i meldingen.

Dagens Kværner-sjef Karl Petter Løken vil gå inn i konsernledelsen i det sammenslåtte selskapet, og får ansvaret for fornybarsegmentet.

– Å kombinere Aker Solutions og Kværner i ett selskap vil samle ekspertisen og innovasjons-ånden fra to sterke og kompatible kulturer, for å skape verdier for kunder, aksjonærer, samfunn og ansatte. Dette er et riktig fremtidsgrep, sier Løken i en kommentar.

Finansdirektør Idar Elkem i Kværner, blir fra 1. august ny finansdirektør i Aker Solutions. Han går av som finansdirektør i Kværner samme dag.