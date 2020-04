– Nå kjenner Equinor-ansatte på en stor usikkerhet

At Equinor kutter i utbyttet viser hvor alvorlig situasjonen er, mener konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige. Nå er han forberedt på at også jobbkutt kan bli aktuelt.

Torsdag kom meldingen om at Equinor kutter utbyttet for første kvartal med 67 prosent sammenlignet med siste kvartal i fjor.

Nå skal eierne få 0,09 dollar for hver aksje – mot 0,27 dollar i forrige runde – foreslår styret.

Strategien til Equinor har lenge vært å verne utbetalingene til aksjonærene. Men nå har altså koronaprisen og oljepris fått selskapet til å ta grep.

Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige er ikke overrasket. Samtidig blir det for ham et kraftig tegn på situasjonen selskapet er i.

– Ja, dette sier noe om alvoret og usikkerheten for oss. Og så må vi også være med på fellesdugnaden i samfunnet og begrense utbetalingene til eierne når veldig mange har det vanskelig. Så tiltaket er helt riktig, sier Teige.

Etter sommeren?

Teige forteller at mange i Equinor nå kjenner på en stor usikkerhet. Det gjelder både hva som skjer med oljeprisen og hva som skjer med koronaviruset.

– Det ene drar det andre med seg. Fra det en leser, virker det ikke som viruset vil forsvinne med det første. Og da spørs det om en får fart på oljeprisen. Hvis ikke reiselivet og flybruken tar seg opp, og dermed forbruket av olje, kan dette dra ut skikkelig, sier Teige.

Han viser til det som skjedde tidligere denne uka, da amerikanske produsenter ikke fikk solgt oljen sin.

– Overproduksjonen av olje er stor og de innførte kuttene er ikke store nok. Hvis det ikke er noen lysning over sommeren, vil usikkerheten bli enda større.

Må være åpne for alt

Teige forteller at et tegn på nervøsiteten blant de ansatte er at det er mye stillere enn vanlig og at antall henvendelser til ham er lavere.

– Frykter Equinor-ansatte for jobbene sine?

– Vi har ikke diskutert noe sånt. Folk kjenner på situasjonen. Men fortsetter dette og dagene går og inntektene synker, må vi være åpne for alle eventualiteter. Og jeg tror alvoret er i ferd med å synke inn.