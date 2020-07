Dommer: Omstridt oljerørledning i USA må midlertidig stenges

Den omstridte oljerørledningen Dakota Access i USA må midlertidig stenge etter at en føderal dommer har bedt om ytterligere utredning av miljøkonsekvensene.

MOTSTAND: Den omstridte oljerørledningen Dakota Access må stenges midlertidig. Dermed har motstanderne blitt hørt av en føderal dommer som mener miljøkonsekvensene må utredes ytterligere. Vis mer Terray Sylvester / Reuters

NTB-AP

Publisert: Publisert: 6. juli 2020 17:40

Den føderale dommeren påpeker at han er klar over konsekvensene en midlertidig nedstengning vil medføre, men understreker at nedstengningen er nødvendig inntil det foreligger en grundig miljø-utredning.

Oljerørledningen har vært svært omstridt fordi den krysser Missouri-elven på grensen mellom North og South Dakota, like ved et reservat tilknyttet urfolksgruppen Standing Rock Sioux. Urfolksgruppen henter vannet sitt fra elven og frykter forurensing.

Prosjektet har utløst massive demonstrasjoner, og i 2017 solgte DNB seg ut av prosjektet på grunn av hensynet til urbefolkningen.

