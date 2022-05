Putin advarer Vesten om oljeboikott

Samme dag som Putin uttaler at flere EU-land ikke vil klare seg uten russisk gass, melder Italias største energiselskap at de forbereder seg på å betale for russisk gass i rubler.

Russlands Vladimir Putin mener europeere vil ha de høyeste energiprisene i verden om de sanksjonerer russisk olje og gass.

Russlands president Vladimir Putin uttaler tirsdag ifølge Reuters at landet vil måtte diskutere ytterligere tiltak for å sikre nasjonal sikkerhet.

Han mener nye sanksjoner mot russiske olje og gass fra EU kommer av politiske årsaker, og at det vil få konsekvenser for forbrukere i eurosonen.

– Europa vil ha den dyreste energien i verden om man sanksjonerer russisk olje, uttaler Putin.

Han legger til at inntektene landet får fra olje og gass er økende.

Presidenten hevder ifølge Reuters at den økonomiske veksten i EU vil avta, noe også EU selv har bekreftet.

Han sier videre at enkelte EU-land ikke vil kunne slutte å importere olje og gass fra Russland.

Energigiganten Eni åpner for å betale for russisk gass i rubler. Her er ENI-topp Claudio Descalzi avbildet.

Gir etter for Putins krav

Samtidig melder det italienske energiselskapet Eni ifølge Reuters at man oppretter kontoer hos Gazprom Bank, en i rubler og en i euro.

Beslutningen skal ha blitt delt med italienske myndigheter, og skal være i tråd med sanksjonene mot Russland. Samtidig melder EU-kommisjonen at åpning av rubelkontoer i russiske banker vil være brudd på sanksjonene.

Russland har kommet med krav om at all betaling for gass skal skje i rubler, noe en rekke europeiske land og selskaper har nektet å gjennomføre.

Enis avgjørelse ble tatt for å sikre at gassflyten fortsetter å gå som normalt, skriver Bloomberg.

Polen er blant landene som har nektet å kjøpe gass i rubler, og fikk tidligere i vår forsyningen stanset fra Russland.

Yellen

USAs finansminister Janet Yellen er tirsdag på besøk i Brussel, hvor hun også omtaler russisk olje, og sier Europa kan starte utfasingen av oljen fra øst gjennom økte avgifter.

Yellen roser ifølge Reuters EUs innsats overfor Ukraina, og sier støttepakkene til landet gjør en forskjell samtidig som hun påpeker at Japan, Storbritannia og Canada kan øke sine bidrag.