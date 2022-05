Over 100 ganger dyrere strøm i sør: – Helt sykt

I en av nattetimene lørdag er strømprisen sør i Norge 102 ganger høyere enn i Midt- og Nord-Norge. – Helt sykt, sier Knut Lockert i Distriktsenergi.

Forskjellen mellom strømprisene i Sør-Norge og de to nordligste prisområdene bare øker. Lørdag er døgnprisen 37 ganger høyere i sør, og i timen med størst forskjell er strømmen 102 ganger høyere i sør enn i nord.

Døgnprisen på strøm lørdag er på fem øre kilowattimen i nord og 1,94 kroner i sør, viser tall fra strømbørsen Nord Pool. Prisene fastsettes dagen i forveien.

Tidligere i år har døgnprisen i sør i perioder vært opp mot 15 ganger høyere enn i nord. Fredag økte forskjellen slik at prisene i sør var 19 ganger høyere i nord. Lørdag betaler kunder i sør i gjennomsnitt 37 ganger mer for strømmen enn kunder i nord.

Dette gjelder imidlertid kun prisen for selve strømmen. På strømregningen kommer nettleie og avgifter i tillegg.

– Det har nok aldri vært så stor forskjell mellom prisene i sør og nord som nå. Dette er helt sinnssykt, sier handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft til E24.

Det er ikke bare de uvanlig høye prisene sør i landet som fører til de store forskjellene. Magasinene i sør er også tommere enn vanlig, mens det er mye vann på lager i Nord-Norge. Siden overføringslinjene mellom nord og sør er begrenset, nærmer prisene i Nord-Norge seg nå null.

Over 100 ganger dyrere

På det meste natt til lørdag er prisen 102 ganger høyere i sør enn i nord. Mellom klokken to og tre i natt er prisen på 1,96 øre kilowattimen i Midt- og Nord-Norge, mens den er 1,98 kroner kilowattimen i sør.

Det er prisfallet i nord som gjør at forskjellene blir ekstra store natt til lørdag. Strømprisen i sør holder seg på nivået rundt to kroner der den har ligget den siste uken.

– Dette kan vi ikke ha sett før. Det har vært noen perioder med minuspriser i sør og store forskjeller, men dette må være den største prisforskjellen vi har sett mellom nord og sør over en lengre periode, sier Olsen.

– Vi har nesten minuspriser i nord, og lavt forbruk. Vi vil få slike priser i lengre perioder nå som forbruket er sesongmessig lavt og det har bøttet ned med snø. Situasjonen for kundene ser bedre og bedre ut i nord, og verre og verre ut i sør, sier han.

– Helt sykt

Daglig leder Knut Lockert i bransjeorganisasjonen Distriktsenergi har lenge vært kritisk til de store prisforskjellene mellom sør og nord.

Mens kundene sør for Dovre sliter med høye regninger, sliter kraftselskaper nord for Dovre med å tjene penger.

– Hva tenker du om at døgnprisen lørdag er 37 ganger høyere i sør enn i nord?

– Det er helt sykt. Det er ikke bra i det hele tatt. Vi har presset på for at myndighetene skal ta tak i dette og gjøre noe med flaskehalsene, sier Lockert til E24.

Han viser til den begrensede overføringskapasiteten i strømnettet fra Nord-Norge til Sør-Norge.

– Vi opplever at Statnett har fått hodet opp av sanden og ser at dette er en utfordring som de må gjøre noe med. De mente først at disse store forskjellene ville gå over i februar-mars, men nå ser det bare ut til at situasjonen vil vedvare, sier Lockert.

– Du har tidligere sagt at det er som 10 kroner literen for bensin i Trondheim og 100 kroner literen i Oslo, men nå er det enda større forskjell?

– Det er jo gratis i det ene området og spinnville priser i det andre området. Det er ikke bra for kraftbransjen, og det er ikke bra for kundene, sier han.

– Vi sliter med å forklare hvorfor det er slik. Nå sitter det kraftprodusenter nord for Dovre med kraft på lager som de ikke får sendt sørover. Det er en stor utfordring, sier Lockert.

Daglig leder Knut Lockert i bransjeorganisasjonen Distriktsenergi.

– Helt ekstraordinært

Det er uvanlig store prisforskjeller, ifølge analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

– Vi har ikke vært i nærheten av disse prisforskjellene tidligere. Det er helt ekstraordinært, sier han.

– Det som skjer nå er at vannkraftaktørene i Sør-Norge reduserer produksjonen og sparer vannet til perioder hvor den prisen er høyere. Men i nord er det i ferd med å renne over i magasinene, og da er det stor konkurranse om å produsere det volumet som er tilgjengelig. Det gjør at prisen på det laveste kommer ned i to øre, sier han.

Med unntak av noen få enkelttimer med spesielle forhold så har det ikke vært så store prisforskjeller i Norge før, påpeker han.

I denne spesielle situasjonen har også flyten i strømkabelen mellom Norge og Storbritannia snudd, påpeker han. Det aller meste av tiden siden oppstarten har kabelen sendt strøm fra Norge til britene, men i disse dager går det britisk strøm til Norge.

– Nå er det en spesiell situasjon der vi importerer strøm fra Storbritannia og eksporterer til Tyskland. Gasskostnadene er høyere i Tyskland enn i Storbritannia, og strømmen er dyrere i Tyskland, så derfor går flyten dit. Vi har aldri hatt så mye import fra Storbritannia som den siste uken, sier Lilleholt.

Risiko for enda dyrere strøm

Fredag formiddag skrev E24 at sommerstrømmen i Sør-Norge og Europa kan bli rekorddyr hvis Russland skulle skru igjen gasskranene til Europa, ifølge selskapet Entelios. Da kan prisene sør i Norge potensielt stige fra rundt to kroner kilowattimen til mellom tre og fem kroner kilowattimen, tror de.

Også Tom Eirik Olsen i Ishavskraft ser risiko for enda dyrere strøm i Sør-Norge, hvor det i tillegg har vært tørt vær i lang tid.

– Gassen er viktig for strømprisene i Europa og i Sør-Norge. Fortsetter dette tørre været i sør så er det betydelig oppside for prisene, selv om man allerede har gått opp 50–60 øre kilowattimen de siste ukene, sier Olsen.

Han peker på en rekke uheldige faktorer som har ført til energikrisen i Europa.

– Det er en cocktail som både er selvforskyldt fra Europas side, med stabil kjernekraft som er stengt ned i Tyskland, og et grønt skifte der kullet skal fjernes, og så kom krigen i Ukraina på toppen, sier han.

– Gassen skulle brukes til å stabilisere markedet i ett eller to tiår fremover. Da blir det en katastrofe når man ikke har kjernekraft og kullkraft til å stabilisere med når det er lite tilgang på gass. Dette skyldes en serie uheldige sammentreff, sier Olsen.