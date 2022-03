Russland krever betaling i rubler for gass til Europa

Gassprisen stiger kraftig etter uttalelsene fra president Vladimir Putin.

Russlands president Vladimir Putin vil flytte gassalget til Europa over til russisk valuta.

– Russland vil bare ta betalt i sin egen valuta, rubler, som betaling for eksport av russisk gass til Europa, sier Russlands president Vladimir Putin.

Endringene vil ifølge Putin kun påvirker hvilken valuta landene må betale, skriver Reuters.

Russiske myndigheter og sentralbanken har en uke på å komme opp med en løsning for hvordan disse transaksjonene skal flyttes over til den russiske valutaen, sier presidenten ifølge Reuters.

Gassprisen gjorde et kraftig hopp etter meldingen om Putins rubel-krav. Prisen er opp rundt 17 prosent for dagen like etter klokken 14.

Russiske rubler har falt kraftig i verdi etter at EU, USA og Storbritannia og flere andre land innført økonomiske sanksjoner mot Russland som følge av invasjonen av Ukraina.

Det inkludere frysing av den russiske sentralbankens utenlandsreserver.

Russlands sentralbank har etter dette blant annet hevet styringsrenten til 20 prosent, et grep som skal gjøre det mer attraktivt å sitte på russiske rubler.

Rubelen stiger i verdi etter Putins gasskrav. Den russiske valutaen har styrket seg 6 prosent mot euroen onsdag.

EU er i dag helt avhengig av russisk gass. Nesten halvparten av gassen som EU bruker i løpet av et år, er importert fra Russland. Og importen har fortsatt, tross sanksjonene mot Russland. EU har likevel gått inn for betydelig å redusere sin gassavhengighet, men dette vil ta tid.

