Russland krever betaling i rubler for gass til Europa

Gassprisen stiger kraftig etter uttalelsene fra president Vladimir Putin.

Russlands president Vladimir Putin vil flytte gassalget til Europa over til russisk valuta.

– Russland vil bare ta betalt i sin egen valuta, rubler, som betaling for eksport av russisk gass til Europa, sier Russlands president Vladimir Putin ifølge AFP.

Endringene vil ifølge Putin kun påvirker hvilken valuta landene må betale. Russland vil fortsatt selge gass til Europa.

Russiske myndigheter og sentralbanken har en uke på å komme opp med en løsning for hvordan disse transaksjonene skal flyttes over til den russiske valutaen, ifølge presidenten.

Gassprisen hopper

Gassprisen gjorde et kraftig hopp etter meldingen om Putins rubel-krav. Prisen er opp rundt 19 prosent for dagen like etter klokken 16, til rundt 118 euro per megawattime. Gassprisene steg til rekordhøyder etter Russlands invasjon av Ukraina, og nådde en topp på 345 euro tidlig i mars.

– Det er ekstrem volatilitet i gassprisen for øyeblikket. Man skal huske på at det er mye politikk i de fleste uttalelser for øyeblikket, sier oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets til E24.

– Gassen selges mellom Gazprom og kjøpere, ikke mellom land. Det blir regulert av avtaler. Det finnes kanskje mekanismer for å tvinge gjennom dette, men det kjenner ikke jeg til, sier han.

Martinsen påpeker at gassalg i rubler vil fungere som indirekte støtte for rubelen, fordi kjøpere da vil måtte skaffe seg rubler for å kjøpe gass.

– Det gjenstår å se. De vil sikkert ønske at det var tilfellet, men om det går an å tvinge gjennom vet jeg ikke.

Rubelen stiger i verdi etter Putins gasskrav. Den russiske valutaen har styrket seg 6 prosent mot euroen onsdag.

EU er i dag helt avhengig av russisk gass. Russland er kilde til 45 prosent av EUs gassimport. Og importen har fortsatt, tross sanksjonene mot Russland. EU har likevel gått inn for å kutte etterspørselen av russisk gass med to tredjedeler før utgangen av året.

Drastiske valutagrep

Russiske rubler har falt kraftig i verdi umiddelbart etter at EU, USA og Storbritannia og flere andre land innført økonomiske sanksjoner mot Russland som følge av invasjonen av Ukraina.

Det inkludere frysing av den russiske sentralbankens utenlandsreserver. Sanksjonene har bidratt til å strupe eksportinntektene, som til vanlig bidrar til at det er etterspørsel etter rubler.

Siden den gang har Russland gjort flere drastiske valutagrep.

Russlands sentralbank har etter dette blant annet hevet styringsrenten til 20 prosent, et grep som skal gjøre det mer attraktivt å sitte på russiske rubler. I tillegg har landet innført såkalt kapitalkontroll, gjennom å forby russiske borgere å sende valuta ut av landet. Russiske bedrifter har også blitt bedt om å veksle inn 80 prosent av eksportinntekter i rubler.

– Samtidig har internasjonale investorers tillit til å investere i Russland forsvunnet over natten, dermed har det motivet for å kjøpe og holde rubel også falt bort, uttalte finansprofessoren Dagfinn Rime ved BI til E24 like etter invasjonen.

