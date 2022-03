Fersk statsråd åpner for mer strømstøtte: – Skal være trygge på at vi stiller opp

Strømprisen når nye høyder, og den ferske olje- og energiministeren lover å stille opp for strømkundene. – Vi skal støtte opp i en situasjon hvor prisene er vedvarende høye, sier Terje Aasland (Ap).

ENDT NØKKELSEREMONI: Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) prøvesitter stolen han overtar etter partikollega Marte Mjøs Persen. Vis mer

Mandag fikk Terje Lien Aasland nøkkelen til Olje- og energidepartementet og tok over som statsråd etter Marte Mjøs Persen, som nå blir arbeids- og inkluderingsminister.

Blant spørsmålene til Aasland på nøkkeloverrekkelses-seremonien i Akersgata 59 er om han vet dagens oljepris.

– Den er 130 dollar fatet, sier den ferske statsråden (noe som var nesten nøyaktig da det ble sagt).

Han har sittet mange år på Stortinget, og er spent på hvordan det blir å sitte i regjering. Ifølge statsråden selv blir det viktig å sørge for langsiktige og forutsigbare rammevilkår for klimakutt, industriutbygging og nye arbeidsplasser.

– Jeg har sommerfugler i magen, sier han.

– Den er alvorlig

Aasland tar over departementet i en dramatisk situasjon for Europa, hvor energiprisene har skutt i været etter Russlands invasjon av Ukraina. Norge drar inn enorme eksportinntekter på tidenes høyeste gasspriser og en oljepris som har steget til de høyeste nivåene siden finanskrisen på 130 dollar fatet.

Samtidig setter også strømprisene i Norge nye rekorder. Tirsdag setter døgnprisen årsrekord for 2022 på 2,58 kroner kilowattimen utenom nettleie og avgifter. På morgenen tirsdag er timeprisen oppe i nesten ni kroner med nettleie og avgifter, noe som betyr at en generøs dusj koster deg 43 kroner.

– Det første jeg skal gjøre er å sette meg ned og tenke grundig gjennom den situasjonen vi er i, for den er alvorlig, sier Aasland.

– Krigen i Ukraina viser hvor viktig stabiliteten i energiforsyningen er. Samarbeid, tillit mellom nasjoner tror jeg er viktig å ta med seg, sier han.

– Norge tjener veldig mange milliarder på dette, 475 milliarder i eksportinntekter bare på gass i fjor. Hva slags ansvar har Norge for å bistå Europa, bistå Ukraina eller gi noe tilbake til kundene?

– Vi gir jo noe tilbake til kundene nå i form av strømstøtteordningen, vi har økt bostøtten, vi gir stipender til studentene, vi har ordnet en ordning for landbruket. Så vil vi stille opp hvis det er behov for det i fortsettelsen, sier han.

– Noen ganger så er det ikke alltid like hyggelig å tjene store penger. For det er en situasjon bak det som er foruroligende, sier Aasland.

– Skal være trygge

Den nye olje- og energiministeren trekker frem at strømkundene har fått en støtteordning, at regjeringen har satt ned en energikommisjon og at den jobber med en tilleggsmelding til Solberg-regjeringens energimelding fra 2021.

– Folk skal være trygge på at vi stiller opp med en avlastningsordning, en strømstøtteordning, når prisene er så høye som de er nå. Akkurat i dag er de så høye at alt tilsier at den blir utvidet, sier Aasland.

Han omtaler situasjonen som «helt ekstrem».

– Vi skal støtte opp i en situasjon hvor prisene er vedvarende høye, sier han.

Han vil imidlertid ikke love å utvide ordningen også til næringslivet. Så langt gis det støtte til husholdninger, landbruket, idrettslag og frivillige lag og organisasjoner.

– Det er det først og fremst næringsministeren som har ansvaret for å vurdere, sier Aasland.

– Hva med de høye bensin- og dieselprisene, er det noe man kan gjøre med dem?

– Nå har ikke det vært et tema som jeg har vært involvert i. Jeg har først fokus nå på strømprisene. Regjeringen har sagt den skal stille opp når det gjelder strømstøtte til husholdningene i en situasjon hvor prisene er veldig høye. Så må vi svare på de spørsmålene når vi får tenkt oss litt mer om, sier han.

Vil satse på vindkraft

Norge styrer ifølge Statnett mot et sterkt fallende kraftoverskudd de neste årene. Fremover ønsker Aasland å satse på vindkraft på land der det er lokal aksept. Han vil også satse mer på havvind og frakte strømmen til Norge med kabel, men så langt ikke med såkalte hybridkabler til Europa.

– Det er 1.500 megawatt som skal førest i land gjennom en radial inn til Norge. Det tror jeg er veldig bra for den norske kraftforsyningen, sier Aasland.

– Og så vil vi utvikle vindkraftpotensialet ytterligere. Da må vi diskutere hvordan det strømnettet skal fungere, sånn at det blir hensiktsmessig, sier han.

Det forutsetter imidlertid at kommunene ønsker å være vertskap for vindkraften.

Trenger kraft for å nå målene

Regjeringen har store planer for å bygge ut mer eksportindustri og vil kutte klimautslippene med 55 prosent innen 2030. Uten økt kraftutbygging vil den slite med målene.

– Da vil vi bomme på begge målene. Det sier seg selv. Vi vil ikke få noen forutsigbarhet som gjør at industrien tør å investere i det grønne skiftet, sier Aasland.

– Denne regjeringen har satt seg et veldig ambisiøst eksportmål, sier han.

Vil ikke dele med Europa

Aasland sier at oljebransjen nå ser på hvordan de kan få ut mest mulig gass fra feltene sine for å kunne støtte Europa i en periode med lav russisk gasseksport, blant annet ved å droppe injisering av gass.

Han peker også på at anlegget for flytende gass (LNG) på Melkøya i Hammerfest etter planen skal åpne i mai, noe som vil gi mer norsk gass på markedet.

– Europa er avhengige av gass, det har Europa gitt uttrykk for. Det som er viktig er at vi er en stabil energileverandør, sier han.