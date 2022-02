Oljeprisen stiger kraftig etter helgens sanksjoner

Kraftige bevegelser preger markedene kort tid etter åpning natt til mandag. Oljeprisen klatrer nær fem prosent.

Helgens sanksjoner skaper bevegelser i markedene natt til mandag.

Oljeprisen stiger ved 00.20-tiden 4,35 prosent til 102,68 dollar fatet. Forrige uke steg oljeprisen kraftig etter at Russland invaderte Ukraina. Ettersom flere land varslet at de ville bruke av sine reserver falt prisen tilbake under 100 dollar fatet.

I USA peker førhandelen like etter midnatt mot kraftige fall på de amerikanske børsene, når disse åpner mandag ettermiddag. S&P 500-futures faller 2,49 prosent, samtidig som Nasdaq-futures er ned rundt tre prosent.

Gullprisen stiger samtidig 1,43 prosent til 1.916 dollar per unse. Gull er ansett som en «trygg havn» og har til vane å stige i urolige tider for markedene.

Kraftige sanksjoner

Utviklingen kommer etter en helg der det har innført en lang rekke sanksjoner mot Russland i lys av krigen mot Ukraina.

EU og land som USA, Storbritannia og Tyskland gikk lørdag kveld inn for å utestenge flere russiske banker fra det globale betalingssystemet Swift. Det var en av flere nye sanksjoner som ble foreslått i en felles uttalelse.

Det er ikke klart hvilke russiske banker som rammes av straffesanksjonene i kjølvannet av invasjonen av Ukraina, men en EU-diplomat opplyser til Reuters at det skal dreie seg om rundt 70 prosent av det russiske bankmarkedet.

I tillegg har de samme landene varslet at de vil fryse midlene til den russiske sentralbanken.

Tilgangen på de mer enn 630 milliardene dollar Russland har plassert i utlandet kan dermed bli begrenset. Disse midlene anses for å beskytte Russland noe fra økonomisk skade, skriver Reuters.

Som følge av de kraftige sanksjonene ventes det stor svekkelse for den russiske rubelen når handelen i valutaen starter opp etter helgen.