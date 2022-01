Equinor utsetter oppstart for gassanlegg på Melkøya

Gjenåpningen av anlegget utenfor Hammerfest skyves nesten to måneder.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Coronarestriksjoner bidrar til at oppstarten utsettes fra 31. mars til 17. mai i år, opplyser Equinor i en pressemelding.

Selskapet peker på at strenge avstandsregler, trange arbeidsområder og karantene og isolasjon blant de ansatte har gjort utbedringsarbeidet etter brannen ved gassanlegget mer krevende.

Flere utsettelser etter brann

I september 2020 begynte det å brenne på anlegget, og gjenåpningen etter brannen har vært skjøvet på flere ganger. Equinor anslo samme høst at det kunne ta inntil 12 måneder å få anlegget i gang igjen. I april 2021 ble det utsatt med et halvår til mars 2022, før det nå er utsatt nesten to måneder til.

– Vi jobber systematisk for å levere på planen vi etablerte, men utfordringer knyttet til pandemi-restriksjoner gjør at vi trenger mer tid for å klargjøre anlegget for sikker og stabil drift gitt situasjonen, sier Grete B. Haaland, direktør for landanleggene i Norge i pressemeldingen.

Avdekket alvorlige brudd

Equinor skriver i meldingen at de har gjennomført omfattende utbedringsarbeid etter brannen. Petroleumstilsynets rapport etter brannen avdekket alvorlige brudd, og selskapet fikk pålegg om å «identifisere, iverksette og følge opp tiltak for å forhindre lignende hendelser.»

Ingen personer ble skadet i brannen i 2020, men den resulterte i store skader på anlegget. Det ble brukt sjøvann under slukkearbeidet, og et stort antall komponenter kan ha fått saltvann på seg, ifølge Equinor. Nå er 22.000 komponenter sjekket. 180 kilometer med elektriske kabler er også byttet ut, ifølge meldingen.

Melkøya-anlegget mottar og prosesserer naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.