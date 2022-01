Fagforbund avviser at de er enige med Aker BP om koronakrav

– Bedriften har ikke involvert oss på noen måte vedrørende hvordan dette skal skje, hevder klubbleder Ingard Haugberg i Industri Energi, som har over 700 medlemmer i Aker BP.

Ansatte på Aker BP-feltet Ivar Aasen er blant dem som må være koronabeskyttet fra 1. februar. Vis mer

Tirsdag skrev Aftenbladet/E24 at Aker BP fra 1. februar innfører krav om at arbeidere som skal reise offshore, enten må være vaksinert eller ha vært koronasmittet. Begrunnelsen er økt smitte i samfunnet og at vaksinerte er bedre beskyttet mot alvorlig sykdom enn uvaksinerte.

Selskapet uttalte at kravet innføres i samråd med de tillitsvalgte i selskapet.

– Vi har konsultert med fagforeninger og vernetjeneste, er enige om hva som er målet og samarbeider om den praktiske gjennomføringen, sa pressekontakt Ole-Johan Faret tirsdag.

– Må ha mistolket

Dette avvises imidlertid av fagforbundet Industri Energi, som har over 700 medlemmer i Aker BP.

– Bedriften har ikke ført drøftelser eller involvert oss på noen måte vedrørende hvordan dette skal skje, sa klubbleder Ingard Haugeberg i Aker BP til Industri Energis nettsted da saken ble kjent.

Overfor Aftenbladet/E24 utdyper han:

– Selskapet må ha mistolket. Vi er i en diskusjon, og den viderefører vi. Om vi blir enige, er noe helt annet. Men vi er i god dialog og skal gå gjennom saken fra A til Å. Vi jobber på spreng, sier Haugeberg.

Klubbleder Ingard Haugeberg i Aker BP. Vis mer

Vil unngå stigmatisering

– Hvorfor er dere skeptisk til dette tiltaket?

– Det handler om det enkelte individs rett til ikke å oppgi medisinske opplysninger og om stigmatisering av folk som av en eller annen grunn ikke ønsker å vaksinere seg. Dette må veies opp mot flertallets beskyttelse, som vi ønsker skal være best mulig. Det er mange hensyn å ta, sier Haugeberg.

– Tror du dere kommer til enighet med selskapet?

– Det kan jeg ikke svare på nå, det er for mye som flyter, sier klubblederen.

Pressekontakt Ole-Johan Faret medgir onsdag at det ikke er full enighet mellom partene.

– Både vernetjeneste og fagforeninger har støttet intensjonen med innføring av krav om beskyttelse for å reise offshore. Detaljer rundt den praktiske gjennomføringen vil bli diskutert med tillitsvalgte, bedriftsutvalg og arbeidsmiljøutvalg. Her gjenstår det en del avklaringer, og vi skal ha en god prosess med fagforeningene og vernetjenesten og lande de praktiske detaljene før kravet innføres 1. februar, sier Faret.

Ole-Johan Faret i Aker BP. Vis mer

Ubesvarte spørsmål

Hilde-Marit Rysst er forbundsleder i Safe, som også har medlemmer i Aker BP. Hun sier at Safe-klubben per nå ikke er enig i innføringen av krav om beskyttelse for å reise offshore fra 1. februar.

– Det er flere ubesvarte spørsmål som må besvares, sa Rysst til Aftenbladet/E24 tirsdag.

Hun mener det er noe helt annet å innføre krav om vaksine for en hel plattform enn for ansatte i enkelte stillinger.

– Det krasjer med at myndighetene sier at det er frivillig å vaksinere seg, mener Rysst.

Transocean-bråk

Før jul avslørte Aftenbladet/E24 at riggselskapet Transocean ville innføre krav om vaksine for medarbeidere som skulle reise offshore. Uvaksinerte kunne miste jobben. Saken førte til rabalder, blant annet fra tillitsvalgte i selskapet. Til slutt gjorde Transocean retrett. Uvaksinerte ansatte skulle likevel få beholde jobben.

Aker BP har hele tiden gjort det klart at ubeskyttede medarbeidere vil beholde jobb og lønn.

– Ubeskyttede vil få tilbud om andre arbeidsoppgaver på land, sa Ole-Johan Faret tirsdag.

Slikt alternativt arbeid vil for eksempel være planlegging av større operasjoner offshore, ifølge Faret.

