Equinor med rekord: Boret verdens lengste oljebrønn på Troll-feltet

Den ti kilometer lange brønnen produserer nå olje verdt fire millioner kroner daglig.

Brønnen ble boret på Troll-feltet i Nordsjøen. Vis mer

– Dette er ingeniørkunst! sier Lill Harriet Brusdal, som er direktør for gigantfeltet Troll i Nordsjøen.

Nylig startet produksjonen fra brønn S-23, som nå er innehaver av en fersk verdensrekord: Med 10.042 meter er det den lengste oljebrønnen som noen gang er boret fra en flyterigg. Den forrige rekorden på 9082 meter var satt på Visund-feltet.

– Det å pushe grenser og drive med kontinuerlig teknologiforbedring har vært en viktig del av Troll-feltets utvikling. På 1980 og −90-tallet troddevi ikke vi skulle klare å utvinne olje der i det hele tatt, men nå har vi produsert i 25 år, sier Brusdal.

Brønnen er boret i tett samarbeid med Baker Hughes og Transocean.

Troll er norsk sokkels største gassfelt, men det er også mye olje der. Utfordringen er at oljekolonnen er svært tynn, med vannsone under og gassone over. Opprinnelig var oljekolonnen rundt 20 meter, men etter 25 års oljeproduksjon borer Equinor brønner i en oljekolonne ned mot to til fire meter. Det gjør oljen vanskeligere å utvinne enn mange andre steder.

Troll-feltet Funnet i 1979.

Startet produksjonen i 1995.

Ligger i Nordsjøen, 65 kilometer vest for Kollsnes i Hordaland.

Består av plattformene A, B og C.

Feltet innehar 40 prosent av gassreservene på norsk sokkel.

Equinor er operatør. Petoro, Shell, TotalEnergies, og ConocoPhillips er partnere. Vis mer

– Veldig avansert

Rekordbrønnens bane går først 2000 meter nedover og deretter 8000 meter horisontalt. Totalkostnaden var 785 millioner kroner, og selve boringen tok 132 dager.

– Det er veldig avansert å bore en så lang brønn. Man er helt på grensen av hva utstyret kan tåle og levere. Det har vært utrolig kjekt og lærerikt. Det har vært spesielt gøy å se hvor mye oppmerksomhet denne brønnen har fått internt i selskapet, sier Anders Solberg Kjellevoll, som har vært konseptingeniør for brønnen.

Planleggingen startet i mai 2020, da Kjellevoll hadde jobbet et knapt år i Equinor. Før sommeren var boringen ferdig, og nå er brønnen i full produksjon.

– Det har vært avgjørende at alle involverte underleverandører ble tatt med tidlig i prosessen. Det er rimelig å anslå at rundt 500 folk har vært involvert i arbeidet med brønnen, sier han.

6000 fat olje daglig

Totalt er det boret 600–700 brønnspor og til sammen to millioner meter på Troll-feltet. I dag er drøyt 80 produksjonsbrønner i drift der. Den ferske rekordbrønnen står i dag for om lag 10 prosent av oljeutvinningen på feltet og produserer nå rundt 6000 fat olje daglig. Med dagens pris tilsvarer det olje verd fire millioner kroner.

– Dette er et veldig godt bidrag til Troll. Oljeproduksjonen på feltet er på vei nedover, men det er viktig å bruke ny teknologi slik at vi klarer å utnytte ressursene best mulig, sier Troll-sjef Brusdal.

– Og det vi her gjør på Troll, kan få ringvirkninger på andre felt som sliter med å oppnå den potensielle utvinningen. Denne teknologien kan bidra til å maksimere produksjonen fra felt på hele sokkelen, legger ingeniør Kjellevoll til.

Teknologien kan etter planen også benyttes på helt nye områder.

– Vi er avhengige av boreteknologi også til karbonlagring. Norsk sokkel kan bli et lagringssted for CO₂ fra store aktører i Europa. Potensialet er enormt, mener Brusdal.