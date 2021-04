Rekordinntekter for oljeselskapet Lundin Energy

Oljenæringen opplever en opptur igjen etter kriseåret 2020. Det inkluderer Lundin Energy der pengene renner inn, overskuddet økte og gjelden krympet.

Edvard Grieg-feltet til Lundin (i midten) omringet av boreriggen West Bollsta (foran) og Rowan Viking. Vis mer byoutline INBOVI / Lundin Energy

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres ...

Oljeselskapet Lundin Energy slapp torsdag resultatene for første kvartal – det første hele kvartalet Nick Walker har hatt som konsernsjef etter at han tok over etter Alex Schneiter.

Lundin er ikke alene om å melde om en sterk utvikling om dagen. Kvartalsrapportene fra både Equinor og Aker BP viser det samme.

Utviklingen i næringen står i sterk kontrast til situasjon for ett år siden, da coronapandemien hadde slått inn over landet og oljeprisen hadde kollapset.

Pandemien herjer fortsatt, men oljeprisen har hentet seg inn. Lundin fikk i første kvartal solgt oljen sin for 61 dollar per fat i snitt.

Det bidrar til at Walker kan markere sitt første kvartal med en rekord, for aldri før har Lundin Energy hatt så store inntekter som selskapet hadde i årets tre første måneder:

Omsetningen endte på 1,11 milliarder dollar, opp fra 695,2 millioner på samme tid i fjor

Produksjonen endte på 182.900 fat per dag, opp fra 152.400 fat per dag

Kontantstrøm fra drift etter løpende driftsutgifter endte på 750,2 millioner, opp fra 638,3 millioner

Fri kontantstrøm (etter investeringer) endte på 526,2 millioner, opp fra 406,7 millioner

Etter at den internasjonale virksomheten ble skilt ut for noen år siden fokuserer selskapet kun på norsk sokkel, der selskapet er mest kjent for å stå bak funnet av Johan Sverdrup-feltet som Equinor driver og Edvard Grieg-feltet som Lundin driver selv.

I løpet av det siste halvannet året har selskapet også iverksatt en klimastrategi som har ført med seg investeringer i både finsk vindkraft og norsk vannkraft for å dekke selskapets strømbehov på elektrifiserte oljeplattformer.