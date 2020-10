Svakere fra Equinor – skriver ned verdier med 27 mrd.

Equinor skriver ned verdier for 27 milliarder kroner grunnet svakere prisutsikter, og leverer svakere tall for tredje kvartal enn på samme tid i fjor.

Torsdag legger Equinor for siste gang frem tall med Eldar Sætre som konsernsjef. Over helgen overtar Anders Opedal jobben. Vis mer byoutline Mattis Sandblad

Publisert: Oppdatert: 29. oktober 2020 08:09 , Publisert: 29. oktober 2020 06:44

Selskapet leverer et justert resultat på 780 millioner dollar i tredje kvartal, fra 2,59 milliarder dollar i samme periode i fjor.

På forhånd var Equinor ventet å levere et justert resultat før skatt på 1,03 milliarder dollar, ifølge tall selskapet selv har samlet inn fra 24 analytikere.

I tredje kvartal i fjor leverte selskapet et justert resultat før skatt på 2,59 milliarder dollar.

I det justerte resultatet fjerner Equinor «støy» og engangseffekter. Målet er ifølge selskapet å gi et best mulig bilde av hvordan det går med selskapets underliggende drift.

Resultatet etter skatt er på minus 2,13 milliarder dollar i tredje kvartal, en forverring fra minus 1,1 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Skriver ned verdier

Equinor skriver ned verdier for 2,93 milliarder dollar, som tilsvarer 27,4 milliarder kroner. Det betyr at selskapets eiendeler har blitt mindre verdt. Årsaken er svakere prisutsikter.

– Netto nedskrivninger i tredje kvartal skyldes hovedsakelig reduserte prisforutsetninger. Det er fremdeles betydelig usikkerhet knyttet til den framtidige prisutviklingen for råvarer, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Nær 13 milliarder kroner av nedskrivningene skjer på land i USA, hvor selskapet også tidligere har skrevet ned verdiene betydelig. I fjor opplyste Equinor at USA-verdiene var skrevet ned med totalt 84 milliarder kroner.

Flere analytikere har den siste tiden ventet på større nedskrivninger i Equinor. En rekke andre oljeselskaper har nedjustert prisutsiktene og skrevet ned de bokførte verdiene sine betydelig.

Omsetningen i Equinor falt til 11,25 milliarder dollar i tredje kvartal, fra 14,70 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Så mye kutter Equinor prisutsiktene: Equinor venter nå en pris på 65 dollar fatet i 2025, mens de tidligere har antatt at prisen ville ligge på 77 dollar fatet. Selskapet venter at oljeprisen vil stige fra nivået 65 dollar fatet i 2025 og utover, men oppgir ikke noe tall for oljeprisen i 2030. Fra 2030 og utover tror Equinor at oljeprisen vil falle gradvis til 64 dollar fatet i 2040. Ifølge Equinor hadde de tidligere lagt til grunn 82 dollar fatet i 2040. «I 2050 er oljeprisen ventet å være under 60 dollar fatet», skriver Equinor. Vis mer vg-expand-down

Gjeldsgraden øker

Equinor og andre oljeselskaper har hatt et vanskelig halvår etter at coronakrisen senket olje- og gassprisene og forsinket mange prosjekter. Oljeprisen startet året på 66 dollar fatet, og handler torsdag til 39 dollar fatet.

– Våre finansielle resultater er preget av svake priser ettersom regioner i hele verden fremdeles er hardt påvirket av pandemien, sier Sætre.

Siden Equinors eiendeler blir mindre verdt, vil selskapets gjeld utgjøre en større andel av verdiene. Nedskrivningene bidro til å øke gjeldsgraden til 31,6 prosent, fra 29,3 prosent i forrige kvartal.

Equinors tilbakekjøp av aksjer for over ni milliarder kroner fra staten bidro også til å øke gjeldsgraden i kvartalet. Equinor avsluttet tilbakekjøpene av aksjer etter coronakrisen, men skyldte fortsatt staten ni milliarder kroner.

Sætres siste tallslipp

Dette er siste gang Equinor legger frem tall med konsernsjef Eldar Sætre som konsernsjef. Førstkommende mandag overtar Anders Opedal sjefsstolen.

Samtidig slutter også Equinors finansdirektør Lars Christian Bacher i sin stilling, og Svein Skeie vil fungere som finansdirektør.

Equinors produksjon i tredje kvartal var på 1,99 millioner fat oljeekvivalenter per dag, fra 1,91 millioner fat per dag på samme tid i fjor. På forhånd var den ventet på 1,93 millioner fat per dag.

Selskapet melder også torsdag om to oljefunn nær Bay du Nord utenfor Newfoundland i Canada, men oppgir ikke noen volumer.

Dette leverer de ulike virksomhetene

Slik er utviklingen i de ulike virksomhetene Equinor driver:

På norsk sokkel falt det justerte resultatet til 773 millioner dollar i tredje kvartal, fra 1,74 milliarder dollar på samme tid i fjor

Den internasjonale virksomheten fikk et justert resultat på minus 104 millioner dollar, fra 451 millioner dollar på samme tid i fjor

USA-virksomheten, som nå er skilt ut i et eget segment, fikk et justert resultat på minus 193 millioner dollar, fra minus 16 millioner dollar for ett år siden

Markeds-, midtstrøms- og prosesseringsvirksomheten fikk et justert resultat på 262 millioner dollar, fra 448 millioner dollar for ett år siden

Equinor oppnådde i snitt en pris på 39,6 dollar fatet for oljen fra norsk sokkel, mens analytikerne hadde ventet 39,3 dollar fatet. For ett år siden fikk Equinor til sammenligning 52,6 dollar fatet for oljesalget sitt fra norsk sokkel.

Equinor fikk 39,1 dollar fatet for den internasjonale produksjonen sin i tredje kvartal, mens det var ventet 38,1 dollar fatet.

Gassprisene har også blitt kraftig redusert etter coronakrisen. Equinor fikk 1,53 dollar per MMBtu for gassen sin i Europa i kvartalet, fra 1,99 dollar per MMBtu på samme tid i fjor.

Mange krevende saker

I tillegg til coronakrisen har Equinor også måttet håndtere en rekke andre krevende saker i 2020:

