De forente arabiske emirater støtter en økning av oljeproduksjonen med 400.000 fat om dagen

Opec+ virker å være enig om å øke produksjonen, men utfordres fremdeles på hvem som skal få produsere hva av Abu Dhabi.

De forente arabiske emirater skal ha vært årsaken til at Opec+-forhandlingene har halt ut i tid og ble utsatt flere dager.

Nå melder Bloomberg at De forente arabiske emirater støtter en økning i oljeproduksjonen med 400.000 fat om dagen hver måned fra august til desember. Støtten til økningen skal være ubetinget, ifølge CNBC.

– Vi møtes på mandag og jeg tror vi alle er enig om at noe må gjøres angående produksjonsøkninger, sier De forente arabiske emiraters minister for energi og infrastruktur, Suhail Al Mazrouei til CNBC.

Dersom produksjonen ikke økes, betyr det at man faller tilbake på avtalen som er gjeldende nå – og produksjonen vil forbli uendret til april 2022.

Det vil presse et allerede stramt marked, som kan føre til en merkbar økning i oljeprisen.

Samtidig gjentar emiratene budskapet de tidligere har kommet med om at å basere deres bunnlinje for produksjonskutt på nivået fra tidlig i 2018 er «fullstendig urettferdig og ikke bærekraftig».

De forente arabiske emirater truet i forrige runde med forhandlinger å forlate hele kartellet, men skal ikke ha gjentatt denne trusselen i år.

Kan kaste forhandlingene ut i kaos

Emiratene sier at de ikke vil forlenge avtalen om produksjonskutt til slutten av neste år hvis de ikke får en høyere bunnlinje. Avtalen for produksjonskutt vil ta slutt i april 2022, hvis oljekartellet ikke går sammen om å forlenge den.

– Enhver forespørsel om å justere produksjonskvoten vil være som å åpne Pandoras eske, sier Giovanni Staunovo, oljeanalytiker ved UBS Group, til Bloomberg.

En forespørsel om justering kan ifølge analytikeren føre til en produksjonsøkning for De forente arabiske emirater på omtrent 700.000 fat dagen, og vil åpne døren for at andre medlemsland eller allierte også ønsker en justering.

Saudi-Arabia og Russland, gruppens ledere, avviste De forente arabiske emiraters forespørsel på fredag. Samtalene gjenopptas nå på mandag, etter at Opec+ ikke kom til enighet torsdag eller fredag.

Kutter millioner av fat om dagen

Opec+ består av 23 land, og til sammen produserer de mesteparten av verdens olje. De holder vanligvis igjen produksjonen for å få en høyere pris for oljen, og i juni kuttet de frivillig produksjonen med 5,8 millioner fat olje om dagen.

I august kan de nå gå inn for å kutte produksjonen med kun 5,4 millioner fat om dagen. I desember er det potensiale for at de bare kutter 3,8 millioner fat.

Økningen i produksjonen kommer i så fall etter at både nordsjøolje og amerikansk lettolje har økt i pris med rundt 50 prosent siden nyttår. Prisen har ikke vært så høy som den er i dag siden sent i 2018.

Demper prisveksten

Senioranalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets sa til E24 torsdag at fire faktorer avgjør oljeprisen fremover.

Blant dem nevner han Opecs strategi. Hvis Opec nå øker produksjonen, kan man forvente seg at prisveksten dempes, selv om den ikke nødvendigvis går nedover.

De tre andre faktorene Martinsen nevner er:

Hvordan pandemien utvikler seg

Aktiviteten i amerikansk skiferolje

Om en atomvåpenavtale med Iran kommer på plass

Flere oljeanalytikere har nylig uttrykt bekymring for at delta-varianten skal demme opp for økt etterspørsel etter olje på høsten. Samtidig kan også Iran få økt handel med omverden hvis de får en avtale på plass. Den første faktoren vil senke etterspørselen etter olje, mens den andre vil øke tilbudet. Begge vil dempe prisveksten.

– Når Iran kommer tilbake for fullt, kommer det 1–2 millioner fat mer på markedet, ifølge Martinsen.

Til slutt vil den høye prisen i dag gjøre det mulig for amerikansk skiferolje å starte opp lønnsom produksjon. Skiferolje har vært ute av spill siden Saudi-Arabia åpnet slusene i mars 2020 og drev oljeprisen så langt ned (til og med under null) at skiferoljeprodusentene måtte skru av kranene.

En potensiell oppstart av skiferolje vil mest sannsynlig foregå i mer forsiktig grad nå enn før, i frykt for å terge saudiene nok en gang.