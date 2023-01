Ferske anslag fra Oljedirektoratet: Venter økt produksjon frem til 2025

Olje- og gassplanene som ble levert i fjor vil til sammen gi investeringer på opp mot 300 milliarder kroner, ifølge Oljedirektoratet. Produksjonen på sokkelen ventes nå å øke de neste årene og toppe seg i 2025.

I fjor ble det produsert omtrent fire millioner fat oljeekvivalenter per dag på norsk sokkel, ifølge den ferske rapporten «Sokkelåret 2022» fra Oljedirektoratet.

– Sokkelåret 2022 var et år da næringene og myndighetene satte alle kluter til, sier Stordal. Mandag presenterer han året som gikk på norsk sokkel.

Gassproduksjonen ble i fjor trappet opp betraktelig etter en periode med gassmangel i Europa og skyhøye priser. Gass utgjør nå mer enn halvparten av produksjonen på sokkelen, opplyser direktoratet.

«Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer. Norge befestet sin rolle som en forutsigbar og langsiktig leverandør av energi til Europa», skriver Oljedirektoratet i en melding mandag.

Direktoratet anslår at den samlede olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel vil øke ytterligere de neste årene, og toppe seg på 4,3 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2025.

Det vil i så fall bli det høyeste nivået siden 2005, og like under rekordproduksjonen på sokkelen fra 2004 da det i snitt ble produsert 4,54 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

For ett år siden antok Oljedirektoratet at produksjonen ville toppe seg i 2024.

Det ble levert inn svært mange olje- og gassplaner i 2022. Olje- og energiminister Terje Aasland mottok i desember et knippe planer fra Aker BP, her sammen med Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik (t.v.) og Aker-sjef Øyvind Eriksen (t.h.).

Største gassleverandør til Europa

Aktiviteten på norsk sokkel i 2022 ble preget av energikrisen i Europa og Russlands invasjon av Ukraina, påpeker Oljedirektoratet i sin melding.

«Bortfallet av russisk gass i det europeiske markedet har økt viktigheten av norsk gasseksport, og i løpet av fjoråret ble Norge den største enkeltleverandøren av gass til Europa», skriver direktoratet.

Norges gassproduksjon endte på 122 milliarder standard kubikkmeter i 2022, og det er ni milliarder standard kubikkmeter høyere enn året før. Dette var mulig fordi regjeringen tillot økt produksjon på noen sentrale felt som Troll, Heidrun og Oseberg, og fordi gassfeltet Snøhvit kom i drift igjen etter brannen på LNG-anlegget i Hammerfest i 2020.

Russland reduserte sine gassleveranser til Europa gjennom 2021 og 2022. Eksportkapasiteten ble også redusert etter eksplosjonene ved to sentrale russiske gassrør i Østersjøen i september.

Høy produksjon og høye priser betyr også store inntekter for Norge. I desember anslo Finansdepartementet statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten i 2022 til 1.316 milliarder kroner. Det er over 1.000 milliarder mer enn det staten la til grunn høsten 2021.

Bølge av utbyggingsplaner i fjor

Det ble levert inn en rekke utbyggingsplaner (PUD) og blant annet planer for økt utvinning i fjor. Disse utgjør til sammen investeringer for nesten 300 milliarder kroner, ifølge tall fra direktoratet (se oversikt nederst i saken).

– Sjelden er det blitt investert så mye for fremtiden. Det bidrar til at Norge fortsatt kan være en pålitelig leverandør av energi til Europa, sier oljedirektør Torgeir Stordal.

Ifølge direktoratet vil disse prosjektene gi en samlet nåverdi på 200 milliarder kroner. De gir også en samlet reservetilvekst på 252 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter, hvorav halvparten er gass. Dette tilsvarer mer enn et helt års produksjon på sokkelen.

– Det er flott at næringen investerer og vil satse på utvikling av ressursene på norsk sokkel. Nå forventer vi at næringen også viser at den kan gjennomføre prosjektene i henhold til planene, for på den måten å legge grunnlag for høy verdiskaping og god ressursforvaltning, sier Stordal.

Oljedirektør Torgeir Stordal, her fra fremleggingen av en ressursrapport i 2018 da han var letedirektør i Oljedirektoratet.

Den største investeringen i denne omgang er Aker BPs Yggdrasil til 115 milliarder, som sikrer ny infrastruktur hvor nye funn også vil kunne kobles til etter hvert.

– Gode områdeløsninger er svært viktige for den videre utviklingen av norsk sokkel. Også små funn kan bli svært lønnsomme om de knyttes til eksisterende infrastruktur, sier Stordal.

Direktoratet venter også stabile investeringer på rundt 200 milliarder kroner i året fremover, med en topp i 2025.

I tillegg produserer eldre felt lenger og mer enn tidligere antatt.

Et eksempel på det er Valhall som passerte 40 år med produksjon i 2022, og nå planlegger 40 nye år med produksjon.

Venter økende produksjon

Oljedirektoratet forventer at produksjonen på sokkelen vil øke ytterligere de neste årene fra et allerede høyt nivå. Ifølge direktoratet forventes gassproduksjonen å ligge om lag på 2022-nivå de neste fire-fem årene.

Olje- og energiminister Terje Aasland har sagt at han håper å kunne opprettholde en høy gassproduksjon frem mot 2030.

– Alt som kan fases inn før 2030 av ny gass vil være av stor betydning, sa Aasland til E24 før jul, da OMV leverte fjorårets siste utbyggingsplan – for gassfeltet Berling.

Som i tidligere år legger Oljedirektoratet frem noen mulighetsbilder for hvordan produksjonen kan utvikle seg over tid. Det er betydelig forskjell i produksjonen alt etter hvordan ressurstilveksten og teknologiutviklingen blir, fremhever direktoratet.

Gjorde 11 funn

Det ble gjort 11 funn på sokkelen i fjor, og det ble boret totalt 32 letebrønner. Det største funnet var Lupa nær Goliat-feltet, som Vår Energi meldte om lille julaften. Gassfunnet antas å inneholde mellom 57 og 132 millioner fat oljeekvivalenter.

Totalt sett ble det lagt til færre ressurser på sokkelen i fjor enn de tre foregående årene, påpeker direktoratet.

– Samtidig er det positivt at selskapene har vist vilje til også å bore letebrønner der det er større risiko relatert til å finne olje eller gass. Dette er nødvendig, for å få en best mulig forståelse av ressurspotensialet på sokkelen, sier Stordal.

Han ser fortsatt muligheter for å utvikle feltene videre og bore flere utvinningsbrønner.

– De må modne fram flere av funnene i porteføljen og beslutte at flere av disse blir utbygd. Og de bør fortsette å lete etter nye olje- og gassressurser. Bare slik kan Norge fortsette å være en langsiktig og sikker leverandør av energi til Europa, sier oljedirektøren.