Oljetopp går av: Én hendelse har satt dype spor

Arne Sigve Nylund hadde ingen ambisjoner om å bli sjef, men endte opp med åtte år i Equinors toppledelse. Nesten fire tiår i bransjen har gitt mange oppturer, men også noen dype sår.

Arne Sigve Nylund er oppvokst på Rennesøy, men har bodd mange år på Ålgård og i Sandnes. Turen til Dalsnuten, med utsikt over hele Nord-Jæren, er en favoritt i lokalmiljøet.

Oljeindustriens status har endret seg. Det er flere motstemmer nå. Flere kritikere. Verden står overfor en klimakrise og olje og gass er en del av problemet. Noen mener norsk petroleumsproduksjon bør fases ut fort.

– Vi trenger motstemmene. At det er ulike syn, skjerper oss og gjør at vi kommer fram til de beste løsningene, sier Arne Sigve Nylund, mangeårig sjef for Equinors gullgruve; Norsk sokkel.