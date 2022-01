Dette får du i strømstøtte for januar

Strømstøtten på Østlandet blir nesten like høy i januar som i desember, tross noe lavere strømpriser. Det viser ferske utregninger.

Dette bildet er fra en markering mot høye strømpriser i Oslo tidligere denne måneden. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er NVE-myndigheten RME som legger frem utregningene.

Regjeringen har økt støttenivået siden desember. Dermed får mange strømkunder nesten like høy støtte i januar som i desember, selv om snittprisene i januar var noe lavere enn i julemåneden.

Støttenivået er nå på 80 prosent av den andelen av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen, mens tilsvarende støtte i desember var på 55 prosent.

Det betyr at husholdninger i de to sørligste prisområdene får om lag 71 øre kilowattimen i støtte i januar, mens husholdninger i prisområdet rundt Bergen får 67 øre kilowattimen i støtte, opplyser RME.

Utregningene er basert på en snittpris på 1,40 kroner kilowattimen i de sørligste områdene og 1,37 kroner i det sørvestlige prisområdet rundt Bergen.

Medregnet nettleie og avgifter kostet januarstrømmen rundt 2,22 kroner for kunder i de to sørligste områdene. Det betyr i så fall at støtten på januar-regningen utgjør rundt 32 prosent av regningen.

Les også Slik påvirker den nye strømstøtten din regning

Høyere pris i desember

I desember fikk husholdningene i de tre sørligste prisområdene 74 øre kilowattimen (73 øre på Vestlandet) i støtte. Snittprisen i desember i disse områdene var på rundt 1,77 kroner kilowattimen utenom nettleie og avgifter.

De to nordligste prisområdene rundt Trondheim og Tromsø hadde mye lavere strømpriser, og derfor får ikke husholdningene her noe støtte hverken for desember eller januar.

Snittprisen på strøm i de to nordligste prisområdene var på 67 øre kilowattimen i desember og 26 øre kilowattimen i januar, ifølge RME.