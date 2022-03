Frykter flere oljejobber trues av utflagging

Oljearbeidere ser med stor bekymring på at arbeidsoppgaver tilknyttet norsk petroleumsvirksomhet kan bli flyttet ut av landet.

Fagforbundet Industri Energi er urolig for at viktig kompetanse i Norge bygges ned dersom flere oljejobber flytter utenlands.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Tillater vi utflytting av arbeidsplasser tilknyttet virksomheten på sokkelen svekkes grunnlaget for en god og trygg videre utvikling av petroleumsvirksomheten. Det vil stride mot det norske fellesskapets krav til hvordan de norske naturressursene skal forvaltes» skriver samarbeidskomiteen for oljeservice i Industri Energi.

Oljearbeiderne frykter at Halliburtons varslede planer om å flytte arbeidsplasser til lavkostland bare er starten på en større utflagging i hele oljeservicesektoren.

Les på E24+ Full seier til oljearbeidere som ble trukket i lønn etter smittekarantene

Vil flytte 30 arbeidsplasser

Det var i januar meldingen kom om at Halliburton ønsket å flytte arbeidsplasser som er direkte tilknyttet driften på norsk sokkel til et operasjonssenter i Dubai i De forente arabiske emirater.

Halliburton har besluttet at rundt 30 stillinger skal flyttes fra operasjonssentre i Stavanger-området og ut av landet. Arbeidsoppgavene er direkte knyttet opp til aktiviteter på norsk sokkel.

Bakgrunnen for utflyttingen har ikke Halliburton kommentert selv i mediene, men tillitsvalgte er ikke i tvil om at det er et ledd i å kutte kostnader.

Christopher Talgø, leder i Samarbeidskomiteen for oljeservice i Industri Energi, sier at oljearbeiderne er tilhengere av ny teknologi. Likevel er de dypt urolige for en situasjon der teknologisk utvikling brukes til å slanke kompetansemiljøene i Norge.

– Skal organisasjonene slankes til beinet i Norge, og tjenester leveres fra utlandet, vil vi få utfordringer med rekruttering til bransjen og færre arbeidsplasser i Norge. Dette gjelder også områder innen høyere utdanning.

– Den norske modellen har bidratt sterkt til teknologi- og næringsutvikling i Norge, gjennom faste og lærende jobber med medvirkning og eierskap til arbeidsplassen. Jeg kan ikke tenke meg at en «Dubai-modell» vil bidra på samme måte, sier Talgø til Aftenbladet.

Samarbeidskomiteen for oljeservice består av tillitsvalgte som representerer over 7400 arbeidstakere innen oljeserviceavtalen, landbaseavtalen og helikopteravtalen.

Les på E24+ Oljetillitsvalgt kjøpte vernesko på bedriftens regning – nå kan det bli rettssak

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Gikk hardt ut

Det er nå over en måned siden forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sendte et brev til de daværende statsrådene Marte Mjøs Persen og Hadia Tajik i henholdsvis Olje- og energidepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Her krevde forbundet at olje- og energiministeren stanser utflaggingen av arbeidsplasser.

Nå venter Alfheim på å få et møte med de to nye statsrådene i disse departementene; olje- og energiminister Terje Lien Aasland og arbeidsminister Marte Mjøs Persen.

– Da vi gikk ut var såpass klare, ble det lagt merke til. Dette har ikke gått påaktet hen. Næringen skjønner at vi har en høy beredskap på dette feltet. Vi skal kjøre møte med de to statsrådene, og vi er tydelige på at statsrådene må være opptatt av hvordan vi utvikler denne utviklingen framover, sier Alfheim til Aftenbladet.

– Tenker seg om to ganger

Alfheim påpeker at det er grunn til å uroe seg dersom utflagging av norske oljearbeidsplasser utarter. Men han understreker samtidig at han nå føler seg langt tryggere på et langt liv for norsk olje- og gassvirksomhet enn han bare gjorde for et halvt år siden. Dette skyldes spesielt de nye signalene fra EU som vil ha Norge som en trygg og stabil leverandør av gass til Europa.

– Alle som jobber i denne bransjen må føle at de får noe igjen for innsatsen som legges ned. Med de prisene på olje og gass vi ser nå og forventer framover, må det bety at vi videreutvikler hele bransjen. Flytter vi kompetansearbeidskraft ut av landet, vil det i aller høyeste grad berøre arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Dette svekker direkte sikkerheten på sokkelen, sier Alfheim

– Men er det realistisk å stanse utflaggingsprosesser fra de store oljeserviceselskapene?

– Når vi har gått ut så sterkt som vi har gjort, fører det til at selskapene tenker seg om to ganger før de setter i gang slike prosesser. Men vi trenger en hel næring og politikere som spiller på lag og sørger for at slike ting ikke skjer, påpeker Alfheim.