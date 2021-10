I natt får britene betalt for å bruke strøm: Sender strøm til Norge

Norge vil for første gang importere strøm fra Storbritannia i natt, i noen timer med negative britiske strømpriser. – Nå blåser det skikkelig i Storbritannia, sier Henrik Glette i Statnett.

Dette bildet er fra leggingen av strømkabelen North Sea Link mellom Norge og Storbritannia. Vis mer

Etter at strømkabelen North Sea Link ble satt i prøvedrift 1. oktober har strømmen stort sett gått én vei, og det er fra Norge til Storbritannia.

Men i natt faller strømprisen i Storbritannia helt ned i minus. Dette betyr i prinsippet at britene får betalt for å bruke strøm i perioden strømprisen er negativ (ikke inkludert avgifter knyttet til strømbruk).

Da begynner strømmen også å flomme til Norge i stedet. I tre timer i natt vil det derfor flyte britisk strøm til Norge.

– Nå blåser det skikkelig i Storbritannia, og siden de bruker lite strøm om natten stuper prisene deres. Da kan vi importere strøm fra dem for første gang, sier kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett til E24.

Analytiker John Brottemsmo i Kinect Energy er ikke overrasket over at Norge for første gang kan importere litt britisk strøm.

– Nei. Vi har ventet det, og vi har også observert at flyten mellom Tyskland og Norge snur i perioder med mye vind. Det er rimelig at det samme er tilfelle for Storbritannia, sier Brottemsmo til E24.

Store prisvariasjoner

Gjennom det meste av det neste døgnet vil imidlertid kabelen gå for fullt med strøm fra norsk side. Strømmen er jevnt over mye dyrere i Storbritannia enn i Norge, og da går flyten i kabelen dit.

Strømprisene i Storbritannia varierer mye gjennom døgnet. Torsdag svinger prisene fra minus 11 øre per kilowattime på natten til 2,77 kroner kilowattimen mellom klokken 19 og 20 på kvelden, ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool.

– Det vil nok fortsatt stort sett bli eksport til britene over denne kabelen framover, men over tid kan det oftere bli situasjoner der vi importerer britisk kraft. De har enorme ambisjoner om å bygge ut vindkraft, særlig til havs, sier Glette.

Strømprisene på norsk side påvirkes også av at de britiske strømprisene er lave i noen timer på natten, men prisen blir ikke negativ i Norge. Prisen i Sør-Norge er på sitt laveste på 19 øre kilowattimen natt til i morgen, ifølge Nord Pool.

– Sterk vindkraftproduksjon

– Hvorfor faller britiske priser til minus i natt?

– Det er sterk vindkraftproduksjon i Storbritannia for øyeblikket, og værmeldingen tilsier at det vil vedvare. Storbritannia er i en litt spesiell situasjon, de har ikke nok strøm om dagen, men ofte overskudd på natten, sier Brottemsmo.

De siste tiårene har Storbritannia økt produksjonen av havvind og gasskraft og stengt ned mye av kullkraften sin. Det skaper imidlertid utfordringer for kraftsystemet som helhet, påpeker Brottemsmo.

– I takt med at Storbritannia har økt sin havvindkapasitet, har de også avviklet en del kullkraft, som har den evnen at den kan kjøre døgnet rundt, sier han.

– Det har vært vanskelig å få opp nok gasskraft til å kompensere i perioder hvor vinden avtar. Prisvariasjonen viser at stor andel vindkraft i systemet kan være en utfordring, sier Brottemsmo.

– Så langt gått fra Norge

Storbritannia har satset tungt på havvind de siste årene, og har nå en kapasitet på 10,5 gigawatt havvind. Landet har som mål å øke kapasiteten til 40 gigawatt innen 2030, noe som vil kunne produsere rundt 160–170 terawattimer (TWh) strøm årlig, mer enn hele den norske vannkraften.

– Vil det bli mer import fra britene når de øker sin havvindkapasitet?

– Det kan nok stemme i perioder. Men det må også sies at været heller alltid mot normalen. En periode med veldig sterk vind der britene eksporterer mye til oss, vil nok ofte bli fulgt av perioder med svak vind hvor de må importere mye fra oss, sier Brottemsmo.

– Siden Englandskabelen har startet opp har det vært lite vind i Storbritannia, og derfor har strømmen så langt gått fra Norge, legger han til.

– Tror det vil være mest eksport

– Mange er skeptiske til englandskabelen, men kan vi komme til å importere mer strøm over tid?

– Jeg kaster meg på skeptikerne, jeg tror det vil være mest eksport fra Norge gjennom North Sea Link-kabelen fremover, sier Brottemsmo.

Men på sikt vil det kanskje være mulig å jevne ut variasjonene i kraftsystemet, og sikre mer stabile priser. Britene satser blant annet på hydrogen, og har også lansert planer om å bygge ut mer kjernekraft for å balansere systemet.

Inntil videre vil det grønne skiftet by på uforutsigbare og væravhengige strømpriser for britene.

– Inntil vi får løsninger som demper systemets væravhengighet, som hydrogen, batterier og kjernekraft, så vil nok britene fortsette å se disse store prisforskjellene over døgnet, alt etter når vinden blåser, sier Brottemsmo.