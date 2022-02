Rystad Energy-sjef advarer: – En dyp økonomisk krig er nesten uunngåelig

Rystad Energy-sjefen sier at energikrisen er her for å bli, og sier at oljeprisen kan stige opp til et nivå på 130 dollar fatet.

Rystad Energy-sjefen Jarand Rystad.

Toppsjef i analysebyrået Rystad Energy, Jarand Rystad, sier at en fullskala militær konflikt mellom Russland og Vesten er usannsynlig, men at en dyp økonomisk krig nesten er uunngåelig.

– Russland kan ikke vinne en direkte økonomisk krig, men de har ett viktig våpen som kan brukes, olje- og gasseksport.

– Etterspørselen etter olje og gass i Vesten fortsetter å øke, og en global energikrise vil mest sannsynlig utspille seg, legger han til.

Rystad tror også at oljeprisen kan klatre til 130 dollar per fat, men at forbrukerne vil føle på presset ved bensinpumpene og på strømregningen.

– Vesentlig høyere priser er i horisonten for både Europa og utlandet.

Russlands handlinger tok internasjonale råvaremarkeder på sengen i dag, sier Rystad. Han sier det også gjenspeiles i de store prissvingningene vi har sett i dag.

Gasseksport-stopp usannsynlig

Rystad-sjefen skriver videre at opptrappingen umiddelbart setter opp til en million fat per dag av råvareforsyninger i fare. Disse passerer gjennom Ukraina og Svartehavet, men han mener de langsiktige forstyrrelsene kan være langt større.

– En fullstendig stans i gasseksporten fra Russland er svært usannsynlig, men gassen som går gjennom Ukraina representerer åtte prosent av europeisk forsyning, som er svært utsatt.

Russisk gass står for over 30 prosent av Europas etterspørsel, og andre potensielle forsyningskilder er ikke forberedt til å dekke over gapet, skriver Rystad.

– På den andre siden bringer russisk gasseksport inn mer enn 300 millioner dollar til landet hver dag, det er inntekter de ikke har råd til å miste. Samtidig kompliserer Tysklands suspensjon av Nord Stream 2-rørledningen kompliserer saken ytterligere, og øker presset for å se etter andre kilder som kan erstatte volumene på kontinentet.

– Men energikrisen er utvilsomt her for å bli, avslutter han.

Oljeprisfall etter tale

Før den amerikanske presidenten Joe Bidens tale kostet ett fat nordsjøolje (brent spot) 102,23 dollar etter å ha steget kraftig på bakgrunn av krigen i Ukraina.

Oljeprisen stuper bratt under presidentens tale, og falt under 100 dollar fatet igjen. I skrivende stund koster ett fat olje 98,91 dollar fatet.

Det skjer etter at presidenten sa at de vil frigjøre mer olje til markedet.

Den amerikanske lettoljen (WTI) faller også bratt etter presidentens uttalelser, og faller nær fire dollar.

Under Bidens tale kommer han med en advarsel til amerikanske olje- og gasselskaper om å ikke utnytte situasjonen med høye råvarepriser og ikke øke prisene.

– I dag godkjenner jeg ytterligere sterke sanksjoner og nye begrensninger på hva som kan eksporteres til Russland, sa Biden, og la til:

– Dette kommer til å koste Russlands økonomi stort umiddelbart, og over tid.

Tre muligheter for stabil oljepris

Pareto-partner Nadia Martin Wiggen sier de ser tre muligheter til å stabilisere oljeprisen.

De to første dreier seg om kortsiktige og ikke-bærekraftige løsninger. Den første er at myndighetene slipper ut olje i markedet. Det er nettopp dette Biden annonserte i kveldens tale.

– Så Biden har allerede startet løsning nummer én allerede, og amerikansk oljeproduksjon vil nok øke noe, men det er ingen mulighet at de stiger noe særlig mer mot slutten av året enn hva vi har forutsett, som er mellom 12,8 til 12,9 millioner fat dagen.

Hun sier videre at et strategisk slipp av mer olje i markedet kan koordineres med USA, og andre myndigheter i Europa, samt Japan, Sør-Korea og Kina.

– Dette er en kortsiktig løsning ettersom lagrene må fylles opp igjen, sier hun.

Det andre alternativet er at Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater igjen øker produksjonen, ettersom de sitter på den meste av den ubrukte globale produksjonskapasiteten.

– Dette kan være bærekraftig i en til tre måneder.

Ser stabil oljepris på mellom 100 og 125 dollar fatet

Den tredje, og mest bærekraftige løsningen er å slippe Iran tilbake inn i markedet, slik at de kan forsyne markedet med mellom 50 til 80 millioner fat med olje fra lageret omtrent to måneder etter at avtalen er signert.

– Samtidig vil det forsyne markedet med 1,3 millioner fat dagen mot slutten av året. Men det krever en atomavtale.

Wiggen sier Pareto ser en stabil oljepris på mellom 100 og 125 dollar fatet, helt mot slutten av neste år, dersom Iran kommer inn i markedet igjen raskt.

– Det som kan skje på kort sikt kommer veldig an på hva Russland gjør og deres olje, selv om vi venter at oljen vil handles fritt, samt de tre mulighetene nevnt over.

Høyeste siden 2014

Da oljeprisen i natt tangerte 100 dollar fatet var det første gang siden 2014.

Oljeanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB forklarer at situasjonen i Ukraina kom på toppen av et «ekstremt stramt oljemarked».

Fra før har oljeprisen steget fra omtrent 78 dollar i starten av januar, mens verdens oljelagre har vært uvanlig lave.

Bakgrunnen er en global økonomi som har hentet seg inn etter viruspandemien, samtidig som de store oljeprodusentene i Opec+ ikke har satt opp farten i produksjonsøkningene sine.

På toppen kommer høye naturgasspriser og et stramt kullmarked, påpeker Schieldrop i SEB.