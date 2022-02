Frp snur: Flertall for omstridt oljefelt

Frp snur i saken om strømkabel til Wisting-feltet. De mener det viktigste er å holde olje- og gassproduksjonen på et høyt nivå, melder Aftenposten.

Frp er imot elektrifisering, men snur i saken om Wisting-feltet i Barentshavet for å fortsette høy olje- og gassproduksjon. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer

Det kontroversielle feltet ligger 30 mil nord for kysten av Finnmark, og vil bli det nordligste feltet i Barentshavet. Får utbygging av dette feltet klarsignal fra regjeringen og Stortinget, vil feltet produsere olje i 30 år, ifølge avisen.

For et år siden la Frps Sylvi Listhaug fram et forslag om å skrote planene om å elektrifisere sokkelen med landstrøm. Når de nå snur i saken, sørger Høyre og Frp til sammen for et flertall for utbygging av Wisting-feltet.

Listhaug sier til avisen at de er imot elektrifisering, men at de prosjektene som selskapene har planlagt i oljeskattepakken, er med elektrifisering.

– Hvis vi skal gå vekk ifra det nå, betyr det en lang utsettelse ved at du må gjøre om på alt av tegninger og planer, sier Listhaug.

– Det viktigste for oss er at vi holder olje- og gassproduksjonen så høy som overhodet mulig, legger hun til.

Frp er for mer leting og utbygging i Barentshavet.

