Nytt kjempehopp i gassprisen: – Det er en global budkrig

Ifølge råvareanalytiker Bjarne Schieldrop kjemper Europa og Asia nå «intenst» for å sikre seg gassforsyninger før vinteren. Paretos energiekspert tror den elleville prisoppgangen blir forsterket av at finansielle aktører blir «skvist ut av posisjonen».

SER «BUDKRIG» PÅ GASS: Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB. Vis mer

– Det er en global budkrig i oppløpet til en mulig kald vinter. Dette er ikke bare en europeisk krise, det er en global situasjon, sier sjefanalytiker for råvarer Bjarne Schieldrop i SEB til E24.

Skyhøye gasspriser i Europa ble enda høyere tirsdag. Prisene hoppet over 24 prosent til rundt 13 kroner kubikkmeteren, som innebærer enda en ny rekord.

Ifølge Financial Times handles gassen nå til et prisnivå som tilsvarer over 200 dollar per fat olje.

Siden april er prisen mer enn femdoblet. Det rammer europeiske forbrukere hardt, men gir store ekstrainntekter for eksportører som Norge.

Equinor publiserte tirsdag selskapets interne gasspris for tredje kvartal. Den viser en dobling fra andre kvartal, og er nesten ti ganger høyere enn i tredje kvartal i fjor.

Samtidig har gjødselselskaper som Yara blitt tvunget til å stenge med ammoniakkproduksjon som følge av de rekordhøye gassprisene. I Frankrike har de varslet pristak på gass- og strøm gjennom vintermånedene for å skjerme forbrukerne.

Nadia Wiggen, partner og energianalytiker hos Pareto, tror den siste bratte oppgangen i gassprisen skyldes en «skvis», etter at selgere av gass har ønsket å sikre seg ved å inngå finansielle posisjoner.

Wiggen mener det bratte prishoppet tyder på at disse aktørene har blitt tvunget til å stenge posisjonene.

– Det har vært en så ekstrem bevegelse. Det forsterker bevegelsen når det er et stramt marked, sier hun.

– USA har solgt gass til Asia og Europa. Noen av traderne har hedget prisen. Og noen ganger involverer det å selge TTF (handelspunkt for gasskontrakter i Nederland). Og når TTF-prisen beveger seg så voldsomt, så raskt, blir de som har solgt gasskontrakter skvist ut av posisjonen og må kjøpe den tilbake, sier Wiggen.

Partner og energianalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities. Vis mer

Hun peker på at det grunnleggende problemet er mangel på gass i Europa.

– Og forrige uke ga Kina beskjed om å kjøpe for enhver pris. Så de tar den gassen som normalt ville komme til Europa.

Det er flere årsaker til at prisene blitt rekordhøye:

Gasslagrene ble tappet i vinter, men ikke fylt opp igjen grunnet begrenset tilgang på LNG (flytende naturgass)

Lavere tilgang på russisk gass enn normalt

Fallende produksjon i land som Storbritannia og Nederland

– Alle kjøper intenst

– Dette er en vinterrisiko. Det er lave lagre i EU, Kina, USA og Russland på en gang. Alle kjøper intenst for å sikre forsyningene før vinteren. De kjøper intenst i Japan, Sør-Korea, Kina og EU. Og Russland har sagt at de først skal bygge opp egne lagre før de begynner å eksportere mer normalt til Europa, sier Schieldrop.

Også han peker også på at kinesiske energiselskaper har fått beskjed om at de må sikre energiforsyningen til enhver pris.

– Alle kjemper om den siste lille biten av det som er tilgjengelig i gassmarkedet.

Schieldrop sier at gasslagrene i Europa er lave, men samtidig ikke «hinsides langt under normalt».

– Men også her er man opptatt av å sikre seg.

– Forventer at presset vil lette noe

– Så lenge det er flere kjøpere enn selgere vil gassprise fortsette å stige. Men vårt syn er at vi ikke venter disse prisene hele vinteren, sier Wiggen.

Hun legger til at Pareto likevel forventer at gassprisene vil være «strukturelt sterkere» enn antagelsen for kun noen uker siden.

– Vi forventer at presset vil lette noe, hovedsakelig fordi vi tror at en form for politisk løsning kan bli nådd og at gasseksporten fra Russland til Europa vil øke. Vi venter også mer LNG til Europa når kinesiske kjøp avtar. Asia har større kapasitet til å bytte gass med olje og Kina har gitt ordre om at innenlandske kullprodusenter skal øke produksjonen utover kvotene for å maksimere kapasitet.

Russland er den største leverandøren av gass til EU. I 2020 sto landet for over 43 prosent av gassleveransene. Den russiske gasseksporten vil kunne øke når gassrøret Nord Stream 2 mellom Russland og Tyskland starter opp.

– Det er politisk etter vårt syn og kommer an på hva Russland ønsker å gjøre. Om de velger å prioritere gassleveranser til Europa. De ønsker virkelig å åpne Nord Stream 2, så vi ser at de har et politisk incentiv til å gjøre det. Men Russland hadde en kald vinter i fjor, så de har holdt tilbake en del gass til seg selv. Og vi vet ikke hvordan vinteren blir, så de kommer også til å være litt forsiktige, sier Wiggen.