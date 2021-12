Brann og røykutvikling på Northvolts fabrikk i Sverige

Northvolt bekrefter at det oppsto røykutvikling fra en battericelle på Northvolt Labs.

Flere patruljer er på stedet i Västerås i Sverige, hvor har vært røykutvikling på en batterifabrikk, skriver det svenske politiet.

– Like før lunsj oppsto det røykutvikling fra en battericelle på Northvolt Labs i Västerås. Det resulterte i at brannalarmen gikk, og at det automatiske slukningssystemet ble satt i gang, forklarer kommunikasjonssjef Jesper Witgard i Northvolt for E24.

Politiet fikk først beskjed fra redningstjenesten om at det hadde skjedd en eksplosjon, og at det var fare for flere eksplosjoner. Men politiet melder senere at det kun var brann og så røykutvikling, og at brannen ble slukket raskt av det automatiske slukningssystemet.

Witgard forteller at situasjonen ble håndtert sammen med de lokale myndighetene, i henholdt til sikkerhetsrutinene. Like før kl 13 forteller han at situasjonen er under kontroll.

– Som en del av disse rutinene har et antall personer, som potensielt har blitt utsatt for røyken, blitt sendt til legeundersøkelse. Vi har fått beskjed om at alle har det bra, sier Witgard. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT var det to personer som ble sendt til sykehus med ambulanse.

Den første meldingen om hendelsen kom inn klokken 11.

Samarbeider med Hydro

Hydro og Northvolt gikk inn i et batterisamarbeid i 2020. «Hydro Volt» skal resirkulere batterier fra elbiler. Anlegget skal koste hundre millioner kroner og plasseres i Fredrikstad. Anlegget skal koste rundt 120 millioner kroner og er fortsatt under bygging. Etter planen skal selskapet resirkulere over 20.000 batterier i året på den første fabrikken sin.

Hydro er en mindre aksjonær i Northvolt, og har vært på investorsiden siden 2019.

De vurderer også å bygge en større demonteringsfabrikk i nærheten av det nye anlegget. Batteriene som skal gjenvinnes kommer inn gjennom det norske billinnsamlingssystemet Autoretur, som drives av bilimportørene, forteller han.

Selskapet Batteriretur skal drive Hydrovolts anlegg, og vil vurdere om batteriene kan brukes videre blant annet knyttet til solceller. De batteriene som ikke kan brukes lenger, går videre til demontering og utlading.