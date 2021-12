Strømprisen slår ny årsrekord tirsdag

Det viser ferske tall fra strømbørsen Nord Pool, som fastsetter prisen en dag i forveien. På det meste vil strømmen koste 8,22 kroner kilowattimen, dersom man tar med nettleie og avgifter.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Strømprisen skal nå en ny årstopp på tirsdag, når prisen i Sør- og Vest-Norge stiger til 3,95 kroner kilowattimen i snitt – før avgifter og nettleie.

Døgnprisen på 3,95 kroner kilowattimen tirsdag vil utgjøre om lag 5,51 kroner på strømregningen, inkludert nettleie og avgifter.

Den høyeste prisen tirsdag er på 6,12 kroner mellom kl. 17 og 18. Dette vil med nettleie og avgifter bety en pris til kunden på 8,22 kroner kilowattimen for denne enkelttimen. Det betyr at en dusj med et «generøst» dusjhode kan koste 40,87 kroner i perioden.

I Midt- og Nord-Norge vil snittprisen for den rene kraften være på omlag 64 øre kilowattimen samme dag – eller 1,2 kroner med nettleie og avgifter.

Strømprisen har nådd stadig nye rekorder denne høsten og vinteren, og analytikerne blant annet trukket frem tørt vær som bakgrunn. I tillegg er det energikrise i Europa med høye kull- og gasspriser, samt skyhøye priser på CO₂.

Tror dette er toppen for en stund

– Vindnivået i Norden er veldig lavt i morgen, bare en fjerdedel av normalen. Det er med på å trekke opp strømprisene. I tillegg er det høyt forbruk, kalde temperaturer med fem kuldegrader i snitt, og lav vannføring, sier Ole Tom Djupskås, kraftanalytiker i Refinitiv til E24.

Han trekker også fram de høye strømprisene i Tyskland som en årsak til den norske rekordprisen.

– Tyskland har veldig høye priser nå. Når vi da skal utnytte det meste av kapasiteten vi har her i Norden, og i tillegg prøve å eksportere for fult, klarer vi ikke det i alle timer, og da får vi priser tett på tysk nivå.

Djupskås tror tirsdagens priser blir de høyeste vi ser på en stund.

– På helligdagene vi har foran oss går forbruket ned, fordi industrien stenger. Det blir mer spennende å se hva som skjer i januar. Det er mindre vann i magasinene, og mindre snø enn normalt, så det kan gå mot høye priser første halvdel av januar.

To rekorder på rad

Årets forrige topp ble nådd i dag, mandag, med en døgnpris på 3,13 kroner kilowattimen i Sør-Norge – før avgifter og nettleie. Med nettleie og avgifter lander prisen rundt på 4,46 kroner kilowattimen. Det betyr at en ti minutter lang dusj med et «sjenerøst» dusjhode vil koste over 31 kroner i det dyreste tidsrommet mandag.

Dagens dyreste time i sør er mellom klokken 18 og 19, da prisen for den rene kraften vil være på 4,6 kroner kilowattimen – før avgifter og nettleie.